Khoảng 20h30 ngày 10/8, người dân sống trong Đường Số 3 (Phường 9, quận Gò Vấp) nghe tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa mù mịt.

Theo thông tin từ VOV, tối ngày 10/8, một nhà trọ 3 tầng trên địa bàn quận Gò Vấp (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hàng chục người hoảng loạn bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Cụ thể, người dân sống trong Đường Số 3 (Phường 9, quận Gò Vấp) nghe tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa mù mịt. Mọi người đến nơi phát ra tiếng nổ thì thấy khói bốc lên từ thang máy tầng 2 của nhà trọ 3 tầng trong hẻm 198. Ngay lập tức, người dân hô hoán, báo động cho những người đang ở bên trong, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa. Khoảng hai chục người trong khu trọ hoảng loạn tháo chạy ra phía ngoài qua lối cầu thang bộ.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Thanh Niên, ngay khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ cứu nạn, chữa cháy. Đến khuya cùng ngày, hiện trường đám cháy được xử lý. Nhận định ban đầu, có thể do chập điện dẫn đến cháy nổ khu vực gần thang máy.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy - Ảnh: Thanh Niên

Được biết, căn nhà trọ xảy ra cháy có kết cấu 3 tầng, ngăn thành 8 phòng để cho thuê với khoảng 20 người lưu trú. Khi xảy ra cháy, người trong nhà kịp thoát ra ngoài nên không xảy ra thương vong.

Nhà trong hẻm sâu ở quận Gò Vấp bùng cháy sau tiếng nổ lớn: Chủ nhà đi vắng, khói đen bốc cao ngùn ngụt Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường, kéo đường ống nước khoảng 50m vào con hẻm rộng 2m dập lửa.

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