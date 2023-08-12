Tai nạn kinh hoàng khiến 3 thành viên của CLB HAGL tử vong

Xã hội 12/08/2023 17:31

Chiều 12/8, khi trên đường về Pleiku, chiếc xe chở các thành viên HAGL đã gặp tai nạn.

Cụ thể, theo thông tin từ VnExpress, khoảng 15h ngày 12/8, ôtô chở ba thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai chạy trên quốc lộ 14, hướng từ Đăk Lăk về Gia Lai. Khi qua địa bàn xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, ôtô bất ngờ bị xe tải phía sau tông mạnh, đẩy dồn về một xe tải khác phía trước.

Tai nạn kinh hoàng khiến 3 thành viên của CLB HAGL tử vong - Ảnh 1
Ô tô bị biến dạng sau cú đâm của xe tải - Ảnh: VnExpress

Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ bị kẹp giữa hai xe tải, biến dạng. 4 người trên ôtô con bị mắc kẹt, tài xế xe tải phải cho xe lùi ra, cùng người dân phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo và một bác sĩ đội bóng tử vong. Lái xe bị thương nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe chở thành viên HAGL cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Tai nạn kinh hoàng khiến 3 thành viên của CLB HAGL tử vong - Ảnh 2
Nhân chứng cho biết xe tải chở vật liệu xây dựng và xe tải đâm đối đầu nhau, kẹp ở giữa là xe chở các thành viên HAGL - Ảnh: Tiền Phong

HAGL vừa kết thúc trận đấu với SLNA ở vòng áp chót giai đoạn 2 V-League 2023. Đội bóng của bầu Đức trụ hạng sớm và các vòng đấu cuối chỉ mang tính thủ tục.

Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 28 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 28 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn HAGL cầu thủ HAGL

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 42 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 27 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 27 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới