Chiều 12/8, khi trên đường về Pleiku, chiếc xe chở các thành viên HAGL đã gặp tai nạn.

Cụ thể, theo thông tin từ VnExpress, khoảng 15h ngày 12/8, ôtô chở ba thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai chạy trên quốc lộ 14, hướng từ Đăk Lăk về Gia Lai. Khi qua địa bàn xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, ôtô bất ngờ bị xe tải phía sau tông mạnh, đẩy dồn về một xe tải khác phía trước.

Ô tô bị biến dạng sau cú đâm của xe tải - Ảnh: VnExpress

Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ bị kẹp giữa hai xe tải, biến dạng. 4 người trên ôtô con bị mắc kẹt, tài xế xe tải phải cho xe lùi ra, cùng người dân phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo và một bác sĩ đội bóng tử vong. Lái xe bị thương nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe chở thành viên HAGL cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Nhân chứng cho biết xe tải chở vật liệu xây dựng và xe tải đâm đối đầu nhau, kẹp ở giữa là xe chở các thành viên HAGL - Ảnh: Tiền Phong

HAGL vừa kết thúc trận đấu với SLNA ở vòng áp chót giai đoạn 2 V-League 2023. Đội bóng của bầu Đức trụ hạng sớm và các vòng đấu cuối chỉ mang tính thủ tục.

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