Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở TP.HCM, 'mẹ mìn' U40 sa lưới khi đang thực hiện giao dịch

Tại thời điểm bắt giữ, các cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Lê Hồng Anh khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với hai người phụ nữ khác tại quận 1.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 12/8, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát hiện đối tượng sử dụng nickname “Kimthao le” trên mạng xã hội Facebook và Zalo thường xuyên đăng tin nội dung cho, nhận con nuôi là trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai không mong muốn hoặc gia đình hiếm muộn muốn nhận con. Nghi vấn đối tượng hoạt động mua bán trẻ sơ sinh, mua bán trẻ em nên PC02 đã tổ chức xác minh.

Các trinh sát phát hiện, đối tượng thường xuyên vào các hội nhóm kín như “Hội cho nhận con nuôi do hoàn cảnh”, “Hội hiếm muộn tìm mang thai hộ cho nhận con, hiến trứng & thận hiến tạng"... tìm các trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con để lôi kéo xin trẻ với gợi ý sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại về sức khỏe. Lê Hồng Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong Ngoài ra, đối tượng này cũng thông qua các trang hội nhóm trên để tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi.

Để thuận lợi hoạt động và che giấu, tránh sự phát hiện của lực lượng công an, đối tượng thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh để bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn. Ngoài ra, đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ. Từ thông tin tài liệu xác định nhóm đối tượng do Lê Hồng Anh (36 tuổi, ngụ quận 4) hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động phạm tội này. Cháu bé được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố - Ảnh: Nhân Dân Liên quan đến vụ việc trên, dẫn tin từ báo Nhân Dân, tại thời điểm bắt giữ, các cơ quan chức năng đã phát hiện đối tượng Lê Hồng Anh đang mua bán một trẻ sơ sinh với hai người phụ nữ khác tại quận 1. Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Ủy ban nhân dân quận 1 đã hoàn tất thủ tục, chuyển giao cháu bé đến Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố để chăm sóc nuôi dưỡng.

Xe container chở cây kiểng, rơi trúng xe ba gác khiến tài xế không qua khỏi Chiều 12/8, Công an huyện Cần Đước cho biết, đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông tài xế chạy xe ba gác máy bị cây trên xe container rơi xuống đè tử vong.

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