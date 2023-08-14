CLB Hoàng Anh Gia Lai đang gấp rút hoàn tất thủ tục để sớm chuyển thi thể cựu cầu thủ này về Bồ Đào Nha an táng.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sau vụ tai nạn thảm khốc hôm 12/8, linh cữu chân sút Paollo Olivera của Hoàng Anh Gia Lai vẫn được đặt tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (đường Lê Duẩn, TP Pleiku) đến nay. CLB Hoàng Anh Gia Lai đang gấp rút hoàn tất thủ tục để sớm chuyển thi thể cựu cầu thủ này về Bồ Đào Nha an táng. Cố cầu thủ Paollo - Ảnh: Thanh Niên Paollo Olivera là cầu thủ gốc Brazil có quốc tịch Bồ Đào Nha. Mẹ ruột của chân sút 27 tuổi này hiện ở Brazil và không thể đến Việt Nam để lo hậu sự cho con trai, trong khi Tammy - vợ của cầu thủ sẽ rời Việt Nam để trở về Bồ Đào Nha vào tối 15/8.

Người thân của Paollo đã ủy quyền cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để chủ động hoàn tất các thủ tục cần thiết, đưa thi thể tiền đạo gốc Brazil về Lisbon - Bồ Đào Nha. Hiện, thi thể của nam cầu thủ đang được đặt tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (đường Lê Duẩn, TP Pleiku) - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, theo VnExpress, chiều 12/8, ba người này từ sân bay Vinh (Nghệ An) đến Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) và được tài xế Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi đón. Trên đường về Gia Lai, ôtô chở 3 thành viên HAGL bị xe tải do Đinh Tiến Bình, 36 tuổi lái tông mạnh từ phía sau, đẩy dồn về phía xe tải (ông Nguyễn Tấn Xôn, 40 tuổi điều khiển) đi hướng ngược lại.

Ngoài 3 thành viên CLB HAGL tử vong tại hiện trường, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết tài xế Sinh, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương sườn, xương đòn, được chuyển lên khoa chấn thương chỉnh hình điều trị. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Hai tài xế ôtô tải đang làm việc với cơ quan điều tra. Hiện trường thảm khốc của vụ tai nạn - Ảnh: VnExpress Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, chiều 13/8, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong: Tài xế xe tải đối mặt với khung hình phạt nào? Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tử vong đang trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

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