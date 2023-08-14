Nỗi đau người ở lại: Vợ tiền đạo Paollo không nói được tiếng Việt, trong giây phút đau thương lại không biết phải trò chuyện cùng ai!

Vợ tiền đạo Paollo cố nén đau thương: 'Có rất nhiều thứ phải lo. Tôi không thể chỉ chìm đắm vào nỗi buồn lúc này'.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Y Dược - HAGL, Tammy - vợ tiền đạo Paollo Madeira Olivera - có chia sẻ đầy xót xa với báo Phụ nữ Việt Nam về cảm xúc khi đột ngột mất đi người chồng thân yêu ở nơi đất khách quê người: "Tôi rất buồn, tôi chỉ muốn về nhà để đưa anh ấy về với người thân. Mọi thứ rất khó khăn nhưng giờ đã ổn hơn một chút với tôi rồi. Tôi nhận được nhiều tin nhắn động viên từ gia đình và người thân nhưng bạn biết đấy, mọi thứ không dễ dàng với tôi. Tôi có rất nhiều giấy tờ phải lo vào lúc này. Để hoàn thành chúng, tôi buộc phải tỉnh táo. Tôi không thể chỉ chìm đắm vào nỗi buồn lúc này. Chúng tôi cần phải đưa anh ấy về nước. Nhưng để hoàn thành giấy tờ không dễ bởi bất đồng ngôn ngữ. Tôi cũng ở Việt Nam được chưa lâu".

Vợ của tiền đạo Paollo - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Cô kể lại khoảnh khắc bàng hoàng khi nhận tin chồng mình đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông chiều ngày 12/8 với báo Phụ nữ Việt Nam. "Khi nghe tin thì tôi đang ở nhà. Một người bạn ở Đà Nẵng đã gọi cho tôi thông báo Paollo đã mất. Tôi không tin đó là sự thật, chỉ biết khóc nức nở. Một vài người xung quanh đến và ôm tôi vào lòng. Mẹ của một cầu thủ sau đó đã đưa tôi đến học viện. Sau đó, tôi cùng một vài người đến hiện trường vụ tai nạn. Lúc ấy, tôi không biết họ sẽ đưa mình đi đâu. Tôi cứ nghĩ họ đưa tôi đến bệnh viện nhưng thực tế tôi được đưa tới hiện trường. Tôi thấy chiếc xe ở đó. Tôi bị sốc nặng với những gì mình được chứng kiến. Mọi thứ lúc đó thật khó khăn với tôi".

Vợ của Paollo không nói được tiếng Việt. Trong giây phút đau thương, cô không biết phải trò chuyện cùng ai... "Mọi người ở đó không nói tiếng Anh nên tôi gặp khó trong việc giao tiếp. Tôi muốn trò chuyện với họ nhưng bất đồng ngôn ngữ, chỉ biết chia sẻ qua điện thoại với những người thân của mình. Thực sự, lúc đó tôi muốn biết điều gì đã xảy ra, tôi được đưa đến đâu nhưng không biết giao tiếp ra sao". Dù vậy, những người xung quanh đã hết lòng che chở, chăm sóc cho vợ Paollo. Cô chia sẻ: "Những người Việt Nam ở đây đã ở bên và giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn. Họ ở bên tôi cả 24 tiếng đồng hồ, không kể ngày đêm, chăm sóc cũng như đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn nữa. Để tôi hiểu, họ đã dịch tin nhắn sang tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi vì bạn biết đấy, tôi đang ở xa gia đình". Theo thông tin từ báo Công an TP. Hồ Chí Minh, ngày 13/8/2023, ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB bóng đá HAGL cho biết, thi thể cầu thủ Paollo Madeira Oliveira sẽ được đưa về Bồ Đao Nha an táng theo nguyện vọng của gia đình. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh Với trường hợp cầu thủ Paollo Madeira Oliveira, do là người nước ngoài nên CLB phải làm thêm các thủ tục khác. Hiện mẹ của cầu thủ Paollo đang bay tới TP.HCM, sau đó CLB đưa về Gia Lai. Vợ của cầu thủ này đang ở Việt Nam và đang túc trực bên thi thể. Trong thời gian chờ, thi thể cầu thủ này đang được quàn tại Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai tại TP.Pleiku. Cũng trong nguồn tin này, vào chiều 12/8 trên QL14 đoạn qua xã Ia Hrú, H.Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 3 xe. Trong 4 người trên xe ô tô con chở thành viên CLB bóng đá HAGL thì có 3 người tử vong gồm tiền đạo Paollo Madeira Oliveira, trợ lý HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí. Tài xế Nguyễn Tú Sinh đã được đưa đi cấp cứu với chấn thương nặng. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế xe tải vượt ẩu.

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