Người hâm mộ vượt đường xa, đến rất sớm viếng tiền đạo Paollo

Đời sống 14/08/2023 15:06

Đông đảo người hâm mộ đã xếp hàng thắp nhang cầu nguyện, bày tỏ lòng xót thương với chàng tiền đạo 27 tuổi xấu số gặp nạn nơi đất khách quê người.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, sáng 14/8, đông đảo người hâm mộ đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đến đặt vòng hoa, thắp nén nhang tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Y dược-HAGL nơi thi thể Paollo đang được lưu trữ.

Tất cả đều bày tỏ lòng xót thương với chàng tiền đạo 27 tuổi xấu số gặp nạn nơi đất khách quê người. Người hâm mộ đã xếp hàng thắp nhang và cầu nguyện trước di ảnh của Paollo được đặt trong căn phòng nơi thi thể của anh đang được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh.

Người hâm mộ vượt đường xa, đến rất sớm viếng tiền đạo Paollo - Ảnh 1
Đông đảo người hâm mộ đã xếp hàng thắp nhang cầu nguyện, bày tỏ lòng xót thương với chàng tiền đạo 27 tuổi xấu số gặp nạn nơi đất khách quê người - Ảnh: Báo Gia Lai

Cũng trong sáng 14/8, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến viếng tiền đạo của câu lạc bộ (CLB) HAGL và chia sẻ nỗi đau mất mát với vợ của cầu thủ này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp trực tiếp bác sĩ Măng Đung-Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược-HAGL để trao đổi, đề nghị Bệnh viện hỗ trợ tốt nhất cho việc bảo quản thi thể cũng như bàn giao cho người thân của Paollo khi họ đến Việt Nam.

Trận đấu ở Giải vô địch Bồ Đào Nha cũng dành một phút mặc niệm Paollo. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước trận S.C. Farense gặp Casa Pia ở vòng 1 Giải vô địch Bồ Đào Nha, thành viên hai đội đã dành một phút mặc niệm trước sự ra đi của tiền đạo Paollo

Paollo Madeira Oliveira từng chơi cho S.C. Farense từ năm 2019-2022. Tại đây, anh ra sân 6 trận và đóng góp 1 kiến tạo. Chính vì vậy, CLB S.C. Farense đã quyết định thực hiện nghi thức mặc niệm để tưởng nhớ Paollo Madeira Oliveira.

Paollo Madeira sinh tại Brazil, là một cầu thủ tài năng nhưng vắn số. Chân sút cao 1m89 này mang hai quốc tịch Brazil và Bồ Đào Nha. Anh sang Việt Nam thi đấu vào năm 2022.

Người hâm mộ vượt đường xa, đến rất sớm viếng tiền đạo Paollo - Ảnh 2
Trước trận S.C. Farense gặp Casa Pia ở vòng 1 Giải vô địch Bồ Đào Nha, thành viên hai đội đã dành một phút mặc niệm trước sự ra đi của tiền đạo Paollo Madeira Oliveira - Ảnh: S.C. Farense

Anh gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và ghi 8 bàn sau 23 trận ra sân, góp công giúp đội trụ hạng thành công ở V-League 2022.

Mùa giải 2023, Paollo Madeira đến thử việc tại CLB Hoàng Anh Gia Lai và được HLV Kiatisak Senamuang đồng ý ký hợp đồng. Anh đá 15 trận và ghi 6 bàn thắng, là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong số các cầu thủ của đội bóng phố núi.

Sau trận đấu cuối cùng với chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở nhóm B (đua trụ hạng) V-League 2023, các thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã được xả trại.

Trên đường từ sân bay trở về nơi đóng quân của CLB Hoàng Anh Gia Lai tại Hàm Rồng, xe chở trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira và bác sĩ Đào Trọng Trí đã gặp tai nạn thảm khốc vào chiều 12-8.

Tai nạn thương tâm đã khiến cả ba thiệt mạng. Sự ra đi của ba thành viên là nỗi đau, sự mất mát quá lớn với gia đình và đội bóng Hoàng Anh Gia Lai.

 

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