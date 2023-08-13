Vụ cầu thủ HAGL tử nạn: Vợ khóc nghẹn khi nhận hung tin, bi kịch đau đớn khi ngày vui bỗng chốc biến thành đại tang!

Đời sống 13/08/2023 05:58

Trước khi gặp nạn, tiền đạo Paollo Oliveira đã có hẹn với gia đình sẽ trở về quê gốc ở Brazil để nghỉ ngơi vào ngày 15/8 tới. Nhưng khi chưa kịp thực hiện lời hứa, Paollo Oliveira đã tử nạn.

Theo thông tin từ VTC News, "Gia đình của Paollo đang ở thành phố Pleiku để đợi cậu ấy về sau trận đấu với SLNA. Họ có thể trở về Brazil hoặc có một kì nghỉ. Nhưng điều ấy đã không xảy ra", một thành viên của câu lạc bộ HAGL nghẹn ngào nói với VTC News.

Vụ tai nạn khiến 3 thành viên của CLB HAGL thiệt mạng xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/8 trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Thời điểm trên, ô tô con chở 3 thành viên của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang trên đường di chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Pleiku (Gia Lai) thì gặp nạn, ô tô con bị kẹp giữa đầu của 2 xe tải. Trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo qua đời.

Vụ cầu thủ HAGL tử nạn: Vợ khóc nghẹn khi nhận hung tin, bi kịch đau đớn khi ngày vui bỗng chốc biến thành đại tang! - Ảnh 1
Nỗi đau của gia đình có thân nhân gặp nạn - Ảnh: VTC News

Ngay khi nhận tin dữ, vợ của tiền đạo Paollo đã có mặt tại bệnh viện. Nỗi đau với gia đình của tiền đạo này không gì có thể bù đắp được. Các đội bóng, cầu thủ và người hâm mộ thể hiện sự tiếc thương, chia buồn tới CLB HAGL. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Quốc Tuấn gửi thư chia buồn tới CLB HAGL.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sau chuyến làm khách trên sân của SLNA (trận đấu cuối mùa giải 2023 của HAGL), hai ngoại binh khác của HAGL đã bay về nước để tận hưởng kỳ nghỉ.

Do gia đình còn ở Gia Lai nên Paollo cùng vài thành viên trở lại phố Núi. Sau khi xuống sân bay Buôn Ma Thuột, nhóm thành viên này được xe CLB đón và gặp nạn khi đang về đại bản doanh ở Hàm Rồng.

Đáng chú ý, trước khi gặp nạn, Paollo Oliveira đã có hẹn với gia đình sẽ trở về quê gốc ở Brazil để nghỉ ngơi vào ngày 15/8 tới.

Nhưng khi chưa kịp thực hiện lời hứa, Paollo Oliveira đã tử nạn.

Vụ cầu thủ HAGL tử nạn: Vợ khóc nghẹn khi nhận hung tin, bi kịch đau đớn khi ngày vui bỗng chốc biến thành đại tang! - Ảnh 2
Tiền đạo Paollo Oliveira qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Giao Thông

Với những ai thường xuyên theo dõi V-League thì có lẽ không xa lạ gì chân sút sinh năm 1996.

Mùa giải 2022, anh gia nhập CLB Hà Tĩnh, ghi 8 bàn sau 23 lần ra sân, góp công lớn giúp đội bóng miền Trung trụ hạng.

Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, do không thống nhất được các điều khoản với CLB chủ quản nên ngôi sao mang quốc tịch Bồ Đào Nha quyết định rời đi.

Không lâu sau, anh đã lọt vào mắt xanh của HLV Kiatisak và được đem về sân Pleiku trước khi V-League 2023 khởi tranh.

Ngay trong mùa giải đầu, chân sút sinh năm 1996 đã ghi được 6 bàn sau 17 lần ra sân và trở thành “ngòi nổ” số 1 của đội bóng phố núi.

Paollo Oliveira được đánh giá rất cao về khả năng không chiến khi anh cao tới 1m85.

Bên cạnh đó, ngoại binh của HAGL cũng có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân cùng khả năng càn lướt.

Trước khi đến với bóng đá Việt Nam, Paollo Oliveira đã thi đấu cho hai CLB là Farense và Estrela tại Bồ Đào Nha.

Dù mới chỉ sang Việt Nam chơi bóng trong hai mùa giải nhưng ít nhiều Paollo Oliveira cũng có được những ấn tượng tốt với người hâm mộ.

Sự ra đi đột ngột của anh chắc chắn sẽ để lại trong lòng khán giả bóng đá Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng những tiếc nuối cùng sự thương tiếc.

Cựu trợ lý Đội tuyển Việt Nam qua đời thương tâm, HLV Park Hang Seo, các CLB và giới cầu thủ Việt Nam xót xa chia buồn cùng HAGL

Cựu trợ lý Đội tuyển Việt Nam qua đời thương tâm, HLV Park Hang Seo, các CLB và giới cầu thủ Việt Nam xót xa chia buồn cùng HAGL

Sau khi biết tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo cùng nhiều CLB, HLV và cầu thủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và CLB HAGL.

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