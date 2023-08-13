Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 12/8, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ia Hrú, H. Chư Pưh (Gia Lai) khiến 3 người của CLB Hoàng Anh Gia Lai gồm: trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Trí Đào cùng ngoại binh Paollo Oliveira tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 12/8, ông Hà Anh Thái - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai xác nhận, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương trên đường Hồ Chí Minh. Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong - Ảnh: Báo Tiền Phong Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày trước quán cơm 81 Phú Quang (đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai). Sau cú va chạm, ô tô con (loại 4 chỗ) bị biến dạng hoàn toàn, nằm kẹp giữa hai chiếc xe tải.

Sau cú va chạm, ô tô con (loại 4 chỗ) bị biến dạng hoàn toàn, nằm kẹp giữa hai chiếc xe tải - Ảnh: Báo Tiền Phong Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương. Cả 4 nạn nhân đều ở trên ô tô con. Được biết, ô tô con là xe của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Vụ việc khiến trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo và một bác sĩ đội bóng này tử vong. Lái xe bị thương nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe chở thành viên HAGL cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Ô tô con bị bẹp dúm - Ảnh: VietNamNet HAGL vừa kết thúc trận đấu với SLNA ở vòng áp chót giai đoạn 2 V-League 2023. Đội bóng của bầu Đức trụ hạng sớm và các vòng đấu cuối chỉ mang tính thủ tục. Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh cho hay, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 81A-027.60 do tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai tông vào xe ô tô con BKS 81S-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển chở theo 3 người gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) và Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha).

Chủ tịch VFF chia buồn cùng gia đình các thành viên của CLB HAGL tử nạn Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi thư chia buồn với đội bóng HAGL cùng gia đình của HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Pallo Madeira và bác sĩ Đào Trọng Trí tai nạn qua đời.

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