Ô tô con bị bẹp dúm - Ảnh: VietNamNet

HAGL vừa kết thúc trận đấu với SLNA ở vòng áp chót giai đoạn 2 V-League 2023. Đội bóng của bầu Đức trụ hạng sớm và các vòng đấu cuối chỉ mang tính thủ tục.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh cho hay, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 81A-027.60 do tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai tông vào xe ô tô con BKS 81S-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển chở theo 3 người gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) và Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha).