Theo Dân Việt, ngoài 3 thành viên của HAGL tử vong, tài xế lái chiếc sedan bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Về trường hợp của Paollo Oliveira. Tiền đạo này không quá xa lạ với những người thường xuyên theo dõi V.League. Mùa giải 2022, chân sút có gốc Brazil và mang quốc tịch Bồ Đào Nha này ra sân 23 trận tại giải đấu số 1 Việt Nam và ghi 8 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng.

Khép lại mùa giải 2022, vì những bất đồng trong việc gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Hà Tĩnh, cầu thủ sinh năm 1996 và cao 1m89 này đã quyết định ra đi. Nhận được lời mời từ HAGL, anh đã có mặt tại sân Pleiku để tiến hành thử việc. Nếu nhận được cái gật đầu của HLV Kiatisak, Paollo Oliveira sẽ trở thành nhân tố đáng chờ đợi trên hàng công đội bóng phố Núi.

Trước khi đến với đấu trường V.League, Paollo Oliveira đã thi đấu cho 2 CLB là Farense và Estrela tại Bồ Đào Nha. Tại Farense, anh ra sân 5 lần trên mặt cỏ giải hạng 2 Bồ Đào Nha và chưa có pha lập công nào. Còn trước đó, anh ghi đến 6 bàn thắng sau 25 trận ra sân cho Estrela ở giải hạng 3 Bồ Đào Nha.

Paollo Oliveira có chiều cao rất tốt, tiền đạo sinh năm 1996 này cao đến 1m89 và các pha không chiến luôn là sở thích của anh. Ngoài ra, Paollo Oliveira còn sử dụng tốt cả 2 chân, nên khả năng dứt điểm của tiền đạo gốc Brazil này cũng tương đối đa dạng.

Paollo Oliveira đầu quân cho HAGL trước thềm mùa giải 2023. Anh đã ghi được 6 bàn thắng tại V.League cho đội bóng phố Núi.

Paollo Oliveira có chiều cao rất tốt, tiền đạo sinh năm 1996 này cao đến 1m89. Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ trước đó, chiều 12-8, ông Hà Anh Thái - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, phó Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai - cho biết chiếc xe con của đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai bị nạn ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Pưh khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

"Xe chở một huấn luyện viên của Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và 3 nạn nhân khác" - ông Thái chia sẻ trên Tuổi Trẻ cho hay.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 14h20 trước quán cơm 81 Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh.

Chiếc xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn biến dạng - Ảnh: Dân Việt

Tại hiện trường, 2 xe tải đối đầu, kẹp chiếc xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai ở giữa khiến xe con bẹp dúm.

Theo ông Thái, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Oliveira và bác sĩ của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Đào Trọng Trí.

Cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân.

Đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất từng xảy ra với một CLB bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây.