Rùng rợn nhất trong ngày: Phát hiện nạn nhân qua đời với hàng chục vết đâm trên cơ thể ở bãi đất trống

Xã hội 31/07/2023 17:15

Qua khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có 21 vết đâm nghi do vật sắc nhọn gây nên.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, trưa nay (31/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến nam thanh niên tử vong với hàng chục vết đâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi qua bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), phát hiện thi thể nam giới.

Lại gần kiểm tra, người dân tá hỏa thấy trên thi thể có nhiều vết chảy máu nên trình báo cơ quan công an.

Rùng rợn nhất trong ngày: Phát hiện nạn nhân qua đời với hàng chục vết đâm trên cơ thể ở bãi đất trống - Ảnh 1

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân bị phong tỏa - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo VnExpress, thi thể nam thanh niên với hàng chục vết thương được người dân phát hiện ở bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, thành phố Thuận An, trong sáng nay.

Công an Bình Dương xác định nạn nhân 21 tuổi, quê ở An Giang. Khu vực phát hiện thi thể có nhiều cây nhỏ, hoang vắng, thường xuyên có nhiều nhóm thanh niên lui tới. "Nam thanh niên nghi bị sát hại", một điều tra viên nói trên VnExpress.

Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa toàn bộ khu vực này để tiến hành công tác khám nghiệm.

Rùng rợn nhất trong ngày: Phát hiện nạn nhân qua đời với hàng chục vết đâm trên cơ thể ở bãi đất trống - Ảnh 2

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Trọng K. (SN 2001, quê Hậu Giang, thuê trọ ở TP.HCM). Ảnh: VnExpress

 

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ án.

Trưa cùng ngày, một số người dân ngụ ở đường Thuận Giao 21 (song song với đường Thuận Giao 25) cũng phát hiện có nhiều vết máu bất thường trên đường nên trình báo cơ quan công an.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án này.

 

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