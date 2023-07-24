TP.HCM: Cây gãy đổ, đè bẹp ô tô và xe máy, tài xế bị kẹt may mắn thoát nạn

Sự cố cây gãy rơi đè ô tô, xe máy trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua địa bàn phường 2. Rất may đã không có thương vong.

Thông tin từ Báo VietNamNet, đến chiều 24/7, lực lượng chức năng quận 10 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP khắc phục sự cố cây gãy rơi đè ô tô, xe máy trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua địa bàn phường 2.

Gần 11h cùng ngày, tại trung tâm TP.HCM có mưa kèm gió giật mạnh. Ngọn cây dầu trồng trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong bị gãy ngang, rơi xuống đè lên xe máy và ô tô (mang biển kiểm soát tỉnh Hậu Giang) đang lưu thông trên đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, người đi xe máy kịp thời rời phương tiện bỏ chạy. Trong khi đó, nam tài xế bị kẹt bên trong ô tô, may mắn không bị thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Theo Báo Công an TP.HCM, tại hiện trường, cây xanh cao hàng chục mét, phần cành cây rơi xuống đất làm bể kính, hư hỏng ô tô, chiếc xe máy cũng bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Quận 10 đã có mặt phối hợp với nhân viên cây xanh xử lý, khắc phục sự cố. Đường Lê Hồng Phong một đoạn cũng được CSGT phong tỏa để hỗ trợ công tác khắc phục vụ việc.

Rất may đã không có thương vong. Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, tháng 7/2022, tại Phú Nhuận, TPHCM một cây cổ thụ có chiều cao hàng chục mét bất ngờ rớt nhánh rơi xuống. Nhánh cây đập vào xe gắn máy của chị T khiến 3 người ngã xuống đường. May mắn là cả 3 người nằm lọt thỏm giữa khoảng hở của nhánh cây nên họ chỉ bị thương tích nhẹ.

Ghi nhận, cây xanh cao hơn 30m, đường kính hơn 1m, nhánh cây bị gãy dài khoảng 10m và nằm chiếm hết mặt đường. Chiếc xe máy bị nhánh cây đè lên, hư hỏng nhiều bộ phận.

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