Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng'

Xã hội 08/07/2023 18:40

Vụ hỏa hoạn xảy đến bất ngờ cướp đi sinh mạng của ba người trong một gia đình, toàn bộ quá trình diễn ra khiến những người hàng xóm bất lực khi cố sức giải vây.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, khoảng 5h sáng 8/7, khi đang làm nhiệm vụ trực ban tại trụ sở Công an phường Thổ Quan, anh Thắng ngửi thấy mùi khét từ đồ vật bị cháy. Chạy vội ra ngoài, chiến sĩ công an phát hiện khói bốc lên từ ngõ Thổ Quan, tràn ra phố Khâm Thiên. Bấm điện thoại gọi cho lực lượng chữa cháy, anh Thắng cùng bốn người khác chạy về phía ngôi nhà gặp hỏa hoạn cách đó khoảng 150 m.

Lúc này, hàng chục người dân đã tập trung trước căn nhà. Tất cả cùng dồn sức phá cửa cuốn tầng 1 để vào chữa cháy nhưng bất thành. Ngọn lửa từ tầng 1 đang lan nhanh chóng lên các tầng trên. Những tiếng nổ "bộp bộp" phát ra liên tiếp.

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 1

Căn nhà ám khói sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: VnEpress

Ở cách nơi xảy ra hỏa hoạn khoảng 60 m, ông Nguyễn Văn Lộc (65 tuổi, ở phố Khâm Thiên) bị đánh thức bởi mùi hóa chất xộc thẳng lên mũi. Lục tục chạy theo những người đang hô cháy, ông Lộc lo lắng khi thấy lửa đang tràn ra từ tầng 5 và tầng tum ngôi nhà. "Tôi thấy sự bất lực của những người hàng xóm đang cố sức đập cửa cuốn và tìm cách chữa cháy", ông kể trên VnExpress.

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 2
 

 

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 3
 

 

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 4
Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy kéo ống nước cứu hỏa chạy vào trong ngõ. Ảnh: VTC News

5h15, tiếng còi xe cứu hỏa hú lên dồn dập tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, ngôi nhà cháy nằm trong ngõ nhỏ cách phố Khâm Thiên khoảng 40 m, không đủ rộng để xe đi vào. Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy kéo ống nước cứu hỏa chạy vào trong ngõ.

Một nhóm lính cầm vòi phun nước xả liên tục vào ngọn lửa. Một nhóm khác dùng thang tiếp cận hiện trường từ tầng hai. Do ngôi nhà bị bịt kín bằng khung sắt, cảnh sát phải dùng dụng cụ phá cửa chuyên dụng để mở lối. Tốp cứu hỏa thứ ba đi lên tầng tum nhà bên cạnh, phá tường để khói thoát ra ngoài.

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 5
 

 

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 6
 Ít nhất ba máy bơm dưỡng khí sau đó đã được đưa tới hiện trường. Ảnh: Internet

Việc tiếp cận ngôi nhà gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ cao. Cầu thang bị trơn trượt do nền là gạch hoa, phần tay vịn đã bị cháy rụi khiến nhiều người trượt ngã. 

Trong nhà chứa nhiều hóa chất sơn móng tay nên khi cháy phát sinh khí độc, ngôi nhà lại kín bưng nên mỗi lính cứu hỏa chỉ vào được khoảng 15 phút lại phải ra ngoài do khó thở. Ít nhất ba máy bơm dưỡng khí sau đó đã được đưa tới hiện trường.

Tuy nhiên khi tiếp cận các phòng trong ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện ba người đã tử vong. Thi thể hai bé Nguyễn Quang Minh (13 tuổi) và Nguyễn Phương Uyên (11 tuổi) - con của chủ nhà, được tìm thấy trong nhà tắm; người chị họ Dương Thị Dịu (19 tuổi) đã chết trên tầng 4. Thi thể ba nạn nhân sau đó được đưa đến nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa.

Sau gần 5 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Một chiến sĩ bị thương ở vùng vai được đưa đi cấp cứu, nhiều cảnh sát khác kiệt sức.

Ngôi nhà năm tầng một tum, dạng nhà ống, mặt tiền khoảng 2,5 m, sâu 24 m tan hoang sau hỏa hoạn. Đồ đạc cháy rụi, cảnh sát phải dùng đèn pin soi sáng trong quá trình khám nghiệm.

Trước khi bị cháy, tầng một ngôi nhà lắp đặt nhiều ghế sofa, trưng bày nhiều mỹ phẩm, hóa chất phục vụ làm đẹp. Tầng hai là kho chứa đồ, các tầng còn lại phục vụ ngủ nghỉ. Phía mặt tiền tầng một và hai bị quây kín bởi biển quảng cáo, các tầng còn lại có cửa sổ kính, nhưng đã bịt khung sắt bên ngoài.

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 7
 Người thân nạn nhân đau xót. Ảnh: Dân Việt

 

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Trí, trưa 8/7, hàng chục người thân của các nạn nhân trong vụ cháy ở ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội) có mặt tại nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo thủ tục tang lễ cho 3 nạn nhân xấu số.

11h20 phút, ông Dương Văn Hiệp (quê Hưng Yên, bố nạn nhân D.T.N. (19 tuổi)) từ Lạng Sơn về đến nhà tang lễ.

Vừa bước xuống xe, ông ngã khụy ngay trước cổng, gào khóc gọi tên con khiến bầu không khí càng thêm đau thương, xót xa.

"Con ơi, con ở đâu về với bố", ông Hiệp gào khóc gọi tên con trong vô vọng.

Ngay sau đó, ông được người thân dìu ngồi tạm vào chiếc ghế gỗ ở góc nhà tang lễ. Trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Kế (38 tuổi, bố 2 cháu N.Q.M. và N.P.U.) từ miền Trung về đến nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo hậu sự cho các con.

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 8
 

 

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 9

 

 

Toàn bộ quá trình đám cháy ở Hà Nội diễn ra khiến ba chị em tử vong: 'Người thân xót xa, người dân bàng hoàng' - Ảnh 10

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội cùng lãnh đạo quận Đống Đa gửi lời thăm hỏi, chia buồn gia đình các nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Có mặt tại nhà tang lễ từ 10h sáng, ông Dương Văn Hoàng (58 tuổi, quê Hưng Yên, ông họ nạn nhân D.T.N.) cho biết trên Dân Trí, sự việc xảy ra là điều vô cùng đáng tiếc, không ai mong muốn nên gia đình thống nhất phương án không mổ khám nghiệm tử thi.

Trong trưa cùng ngày, lãnh đạo quận Đống Đa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội có mặt tại nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa gửi lời chia buồn, động viên hai gia đình.

Trước mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội giúp đỡ mỗi nạn nhân 10.000.000 đồng.

 

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