Nghệ An: Một chung cư dán thông báo yêu cầu phương tiện không có thẻ đi đường phải nộp 3 triệu đồng

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 30/6, cư dân chung cư Nam Thanh (khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) ngỡ ngàng khi thấy thông báo dán tại bảng tin. "Đối với những hộ chưa đóng góp, không có thẻ mà lưu thông trên các tuyến đường trên, nếu bị lực lượng dân phòng, an ninh, công an tạm giữ thì phải nộp số tiền đối với ô tô 3 triệu đồng, với xe máy 1 triệu đồng. Đây là nghị quyết hội nghị nhân dân khối 12 họp ngày 9/6 (công trình do dân đóng góp thì dân quyết định", thông báo nêu.

Chị P.D.H. (cư dân chung cư Nam Thanh) thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, trước đó, ban cán sự khối có vận động các hộ dân trong khu chung cư đóng góp để nâng cấp các tuyến đường trên. Mặc dù chung cư đã được chủ đầu tư xây dựng tuyến đường riêng nhưng gia đình chị và một số hộ khác thống nhất đóng góp 200.000 đồng/hộ.