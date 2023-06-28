Bắc Ninh: Bàng hoàng nam sinh THCS bị bạn cùng trường đâm tử vong

Xã hội 28/06/2023 23:52

Cả 2 cùng học chung trường THCS, từ mâu thuẫn cá nhân đã dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Thông tin từ Báo Dân Trí tối 28/6 cho hay, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong tại xã Minh Đạo, huyện Tiên Du.

Theo lãnh đạo xã Minh Đạo, tối cùng ngày, từ mâu thuẫn cá nhân, thiếu niên tên N. (14 tuổi) bị H. (13 tuổi) dùng dao đâm tử vong.

Nhà chức trách cho hay, cả nạn nhân và nghi phạm là người cùng thôn, cùng học tại một trường THCS trên địa bàn.

Bắc Ninh: Bàng hoàng nam sinh THCS bị bạn cùng trường đâm tử vong - Ảnh 1

Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo Báo Dân Việt, chỉ huy Công an huyện Tiên Du cho biết nghi phạm đã được đưa về trụ sở công an huyện để điều tra. Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã dùng dao đâm bạn tử vong.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây có nhiều vụ việc đau lòng xảy ra. Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, chiều 11/10, khoảng 11h30 cùng ngày, trên đường đi học về, giữa em Nguyễn Tiến T. (học sinh lớp 12G, trú xã An Hoà Thịnh, huyện Hương Sơn) và em Phan Quang M. (học sinh lớp 11G, trú tại xã Sơn Tiến) trường THPT Lý Chính Thắng xảy ra xô xát. Sau đó, em T. bị M. dùng hung khí đâm, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bắc Ninh: Bàng hoàng nam sinh THCS bị bạn cùng trường đâm tử vong - Ảnh 2

Nam sinh lớp 12 bị đâm và tử vong trên đường đi cấp cứu. Ảnh: Tiền Phong

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi biết tin, đại diện nhà trường đã xuống gia đình em T. để thăm hỏi động viên.

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