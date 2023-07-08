Nghe tin con gái gặp nạn, ông Dương Văn Hiệp (quê Hưng Yên, bố nạn nhân Dương Thị N. (19 tuổi) vội vã từ Lạng Sơn xuống Hà Nội. Vừa bước xuống xe ở cổng nhà tang lễ, ông Hiệp ngã gục, gào khóc gọi tên con. "Con ơi, con ở đâu về với bố; Tôi mất con thật rồi! Đau lòng quá… Con ơi bố mất con thật rồi…".

Thông tin từ Báo Dân Việt, trưa ngày 8/7, rất đông người thân các nạn nhân xấu số trong vụ hoả hoạn ngôi nhà cao tầng ở ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Kể từ khi nghe tin 3 nạn nhân trong gia đình tử vong, ai nấy đều bàng hoàng xót xa.

Người thân nạn nhân đau đớn gào khóc khi nghe tin 3 nạn nhân tử vong sau vụ hoả hoạn ở ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội ngày 8/7. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau đó, ông được người thân dìu ngồi tạm vào chiếc ghế gỗ ở góc nhà tang lễ. Người cha khuôn mặt đầy đau khổ liên tục đập tay vào ngực mình gọi con trong vô vọng. Nhiều người thân cũng không cầm được nước mắt.

Gần 3 tiếng đi trên xe trở về Hà Nội, ông Hiệp nghĩ con gặp tai nạn bình thường, ai ngờ xảy ra cơ sự này. Ông cho hay, N. mới học xong cấp 3, đang thời gian nghỉ hè nên đến nhà cô chú chơi. Trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Kế (38 tuổi, bố 2 cháu N.Q.M. và N.P.U.) từ Nghệ An về đến nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo hậu sự cho các con. Ngồi lặng người hồi lâu, anh Kế cố tỏ ra mạnh mẽ chôn giấu nỗi đau thấu tâm can khi mất hai con.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí tin từ UBND Hà Nội cho hay, sáng 8/7, tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa xảy ra vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa được giao khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Theo ghi nhận, lúc 10h, 3 xe cứu thương được đưa đến hiện trường. 15 phút sau, xe cứu thương đã đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Lúc 11h cùng ngày, xe cứu thương chở nạn nhân thứ 3 đã tử vong rời khỏi hiện trường.

Vụ cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội: Cả 3 nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Dân Trí

Anh Lê Trung V. (hàng xóm với gia đình nạn nhân) chia sẻ trên Dân Trí cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà 6 tầng chỉ có 3 người con ở nhà, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh (Nghệ An). Sau khi nhận tin dữ, họ đang trở về Hà Nội.

Thông tin từ Báo VietNamPlus, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã xác định được danh tính 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Cụ thể hai con đẻ của chủ nhà gồm: Nguyễn Quang M, sinh năm 2010; Nguyễn Phương U, sinh năm 2012; cùng cháu của chủ nhà Dương Thị D, sinh năm 2004.