Kon Tum: Tai nạn ôtô tải đè bẹp xe máy, 2 người tử vong

Xã hội 06/07/2023 16:16

Xe máy bị xe tải tông trúng rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn đã khiến hai người trên xe máy tử vong thương tâm.

 

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 6-7, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Trước đó, chiếc xe tải biển kiểm soát tỉnh Gia Lai do tài xế Nguyễn Hữu Hưng (26 tuổi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 675 theo hướng từ huyện Sa Thầy đi TP Kon Tum.

Kon Tum: Tai nạn ôtô tải đè bẹp xe máy, 2 người tử vong - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: Người Lao Động

Khi đi đến đoạn thuộc thôn Măng La, xã Ngok Bay, TP Kon Tum đã tông nhau với xe máy BKS tỉnh Gia Lai đang lưu thông theo hướng ngược lại.

 

Cũng theo Báo Pháp Luật TP.HCM, hậu quả, vụ tai nạn khiến ông AB (45 tuổi) và AK (40 tuổi, cùng ngụ thôn Kơ Tul, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) bị thương nặng. Mặc dù hai nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

 

Kon Tum: Tai nạn ôtô tải đè bẹp xe máy, 2 người tử vong - Ảnh 2

Sau vụ tai nạn, cả hai phương tiện đều hư hỏng. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Sau vụ tai nạn, cả hai phương tiện đều hư hỏng.

Cũng theo Báo Pháp Luật TP.HCM, vào ngày 25/6, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Kon Tum, xe khách chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật xảy ra trên trên quốc lộ 24.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 25-6, tại quốc lộ 24, đoạn qua thôn Vi Ô Lắc (xã Pờ Ê), xe khách BKS 92B-00272 do tài xế Huỳnh Nhất Tùng (53 tuổi, trú tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển đi từ tỉnh Kon Tum về Quảng Ngãi, đã tránh một xe đi ngược chiều và mất lái, tự lật vào ta luy đường.

Thời điểm này trên xe có 35 người. Đi cùng đoàn xe chở đội bóng còn có xe cứu thương nên khi xảy ra vụ việc, cán bộ y tế đã cứu chữa và chuyển người bị nạn về Quảng Ngãi cấp cứu.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một người chết và ba người bị thương nhẹ. Nạn nhân tử vong là cầu thủ Võ Minh Hiếu (21 tuổi, trụ cột trong đội hình bóng đá trẻ Quảng Nam, được đào tạo từ lò bóng đá trẻ Đà Nẵng).

Được biết, Câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam vừa hoàn tất trận đấu ở lượt đi Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia khi có chiến thắng 5 – 0 trước Câu lạc bộ bóng đá Hải Nam trên sân vận động Kon Tum vào chiều 24-6. Đến trưa 25-6, đoàn đang trên đường trở về thì xe gặp tai nạn.

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Nếu phương tiện không có thẻ lưu thông trên tuyến đường dân sinh bị dân phòng, công an tạm giữ phải nộp 3 triệu đồng với ô tô, 1 triệu đồng với xe máy.

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