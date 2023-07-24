Người dân địa phương phát hiện một thi thể trong tư thế treo cổ ở rừng thông.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 24/7, UBND xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa có một người đàn ông nghi tự vẫn.

Cụ thể, lúc 10h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ ở rừng thông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin và khám nghiệm.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ ở rừng thông. Ảnh: VietNamNet

Theo Dân Trí, bước đầu xác định thi thể là anh N.H.Đ. (SN 1984) trú tại địa bàn. Thi thể nạn nhân lúc này đang trong giai đoạn phân hủy.

Được biết, gia đình đã mất liên lạc với anh Đ. hơn 10 ngày qua.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Niên, ngày 27.6, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát đi thông báo tìm người thân của nam nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại chùa L.Q (P.6, TP.Đà Lạt).

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, một phụ nữ đang quét rác tại chùa L.Q, thì phát hiện một thi thể nam giới trong tư thế treo cổ dưới gốc cây tùng trong chùa nên trình báo công an.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Tại hiện trường, cơ quan chức năng không tìm được giấy tờ tùy thân của nạn nhân nên chưa xác định được danh tính. Nạn nhân có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1,7 mét, khoảng trên 30 tuổi, tóc ngắn, da ngăm đen; tại mặt ngoài cổ tay trái có hình xăm số 1 La Mã, tại mặt ngoài ngón tay giữa bàn tay trái có hình xăm chữ T và tại bắp vai phải có hình xăm không rõ hình.

Thi thể nạn nhân được bảo quản để tìm người thân, nếu không tìm được thân nhân, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt sẽ mai táng người xấu số và xử lý theo quy định.

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