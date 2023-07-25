Hoảng hốt cảnh tượng cô gái trèo khỏi lan can chung cư rồi nhảy xuống đất ở Hà Nội

Nhiều người bất ngờ khi phát hiện sự việc, một trong số họ đã can ngăn, lao tới cầm tay nhưng cô gái đã rơi xuống và nằm bất tỉnh.

Thông tin từ Báo Dân Việt cho biết, chỉ huy Công an phường Tây Mỗ xác nhận sự việc trên. Vị này cho biết nạn nhân đang được đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, chiều 25/7, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một cô gái trèo khỏi lan can chung cư rồi nhảy xuống đất ở Hà Nội.

Theo nội dung clip, một số người dân phát hiện sự việc đã can ngăn, lao tới cầm tay cô gái. Nhiều người ở phía dưới đã kê đệm chờ sẵn. Sau đó, cô gái này nhảy xuống và nằm bất tỉnh.

Cô gái nhảy khỏi lan can chung cư. Ảnh: Dân Việt

Cũng theo nội dung bài đăng này, sự việc xảy ra ở sảnh tòa S106, tại một khu chung cư cao cấp thuộc phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cũng theo VTC, một sự việc tương tự từng xảy ra tại Hà Nội. Theo đó, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai kịp thời ngăn chặn bé gái định nhảy từ tầng 15 chung cư ở phường Đại Kim xuống đất và bàn giao cho gia đình.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bơm đệm hơi ở dưới sân chung cư. Ảnh: VTC

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai xuất 2 xe thang và xe cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sĩ đến tổ chức cứu nạn, cứu hộ thành công.

Theo Người Lao Động, một sự việc đáng buồn khác đã xảy ra, một nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 26 chung cư xuống đất tử vong.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ghi nhận nạn nhân vẫn có dấu hiệu sinh tồn. Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu tại chỗ, nhưng chừng 1 tiếng đồng hồ sau, nạn nhân đã không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nữ sinh L. đi học về trong tâm trạng không vui. Sau đó, em L. cũng chia sẻ với chị về việc học tập thì đến tối đã xảy ra vụ việc đau lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-hot-canh-tuong-co-gai-treo-khoi-lan-can-chung-cu-roi-nhay-xuong-at-o-ha-noi-605008.html