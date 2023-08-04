Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, cụ ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp không đo được, mạch rời rạc, biến dạng vùng cổ, biến dạng cổ tay phải, liệt tứ chi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1 đến 2 trường hợp nhập viện do ngã cao khi trèo hái hồi. Riêng ngày 3/8/2023, Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận tới 4 trường hợp nạn nhân. Trong đó có 1 bệnh nhân nặng đã tử vong, các bệnh nhân còn lại đều chấn thương cột sống, chấn thương nặng vùng bụng, để lại di chứng rất nặng nề.

Theo thông tin từ VTV News, những năm trước đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tai nạn lao động, điển hình là bệnh nhân bị ngã cao trong khi thu hái hồi. Một số trường hợp chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, chấn thương ngực bụng… dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Tai nạn rình rập người hái hồi. Ảnh: Nhân Dân

Cũng theo Báo Nhân Dân chia sẻ, hằng năm, khi qua tiết lập thu là lúc bà con các dân tộc Tày, Nùng, Dao... ở những vùng có nhiều hồi gồm các huyện Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng... lại lên rừng hái hồi. Mùa hồi chín kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch. Người hái hồi thu hoạch đem về nhà, phơi sấy khô để bán...

Hầu như mọi năm trong xã đều có người bị tai nạn do trèo hái hồi, hơn ba năm nay đã có hai trường hợp tử vong do ngã khi hái hồi. Cây hồi thường cao từ 10 - 15 m, là cây có tinh dầu nên rất giòn, trong khi quả lại nằm ở các đầu cành. Để thu hoạch hồi, bà con phải trèo lên cây hái từng quả, nếu người trèo hái cố với lấy quả thì rất dễ gãy, tiềm ẩm nguy cơ tai nạn thương tích rất cao.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân khi trèo hái, thu hoạch hồi cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra