Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 12/8 trên địa bàn xã Ia Hrú, huyện Chư Pứh (Gia Lai). Xe ô tô con chở 3 thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai chạy trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai, bất ngờ bị xe tải phía sau tông mạnh và đẩy dồn về phía xe tải ở chiều ngược lại. 3 thành viên CLB HAGL gồm Trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Pallo và bác sĩ Đào Trọng Trí đã tử nạn.

3 thành viên CLB HAGL gồm bác sĩ Đào Trọng Trí, HLV Dương Minh Ninh và cầu thủ Pallo (từ trái sang) tử nạn chiều ngày 12/8 - Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Thông tin này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi xót xa. Các cầu thủ, huấn luyện viên đã gửi lời chia buồn đến người thân của 3 thành viên CLB HAGL. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi xót xa trước vụ việc thương tâm liên quan đến sự ra đi cầu thủ, HLV và bác sĩ của CLB HAGL. Tôi xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè. Hy vọng tất cả mọi người sẽ sớm vượt qua sự mất mát này".