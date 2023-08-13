Sau khi biết tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo cùng nhiều CLB, HLV và cầu thủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và CLB HAGL.
- Chủ tịch VFF chia buồn cùng gia đình các thành viên của CLB HAGL tử nạn
- Tai nạn kinh hoàng khiến 3 thành viên của CLB HAGL tử vong
Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 12/8 trên địa bàn xã Ia Hrú, huyện Chư Pứh (Gia Lai). Xe ô tô con chở 3 thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai chạy trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai, bất ngờ bị xe tải phía sau tông mạnh và đẩy dồn về phía xe tải ở chiều ngược lại. 3 thành viên CLB HAGL gồm Trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Pallo và bác sĩ Đào Trọng Trí đã tử nạn.
Thông tin này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi xót xa. Các cầu thủ, huấn luyện viên đã gửi lời chia buồn đến người thân của 3 thành viên CLB HAGL. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi xót xa trước vụ việc thương tâm liên quan đến sự ra đi cầu thủ, HLV và bác sĩ của CLB HAGL. Tôi xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè. Hy vọng tất cả mọi người sẽ sớm vượt qua sự mất mát này".
Trong số những người tử nạn, trợ lý Dương Minh Ninh từng có thời gian làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Ông cũng là người thầy đã dẫn dắt nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... dưới cương vị HLV trưởng hay trợ lý HLV ở CLB HAGL.
Theo thông tin từ báo điện tử VOV, hậu vệ Đoàn Văn Hậu bày tỏ: “Hậu xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể ban huấn luyện, cầu thủ của câu lạc bộ HAGL cũng như gia đình các thành viên tử nạn vì sự mất mát vô cùng lớn này. Mong Thầy và các Anh yên nghỉ!”
Nhiều thành viên của CLB HAGL như Lê Văn Sơn, Nguyễn Quốc Việt cũng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của người thầy, người đồng đội.
Trang mạng xã hội của các đội bóng V-League như Hà Nội FC, Viettel FC, CLB Công an Hà Nội… cũng gửi lời chia buồn tới CLB HAGL và gia đình của các nạn nhân trước sự việc thương tâm.