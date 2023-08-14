Vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong: Tài xế xe tải đối mặt với khung hình phạt nào?

Xã hội 14/08/2023 20:19

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tử vong đang trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong, chuyên gia pháp lý Chu Bá Định (Hội Luật gia Việt Nam) bày tỏ quan điểm: Hậu quả của vụ tai nạn trên thực sự thương tâm. Theo thông tin bước đầu từ phía cơ quan chức năng, tài xế chiếc xe gây tai nạn đã điều khiển phương tiện sang trái để vượt ô tô của CLB HAGL khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn. Do đó, việc công an khởi tố tài xế này theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" là có cơ sở.

Theo khoản 3, Điều 260, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết từ 3 người trở lên sẽ đối diện khung hình phạt 7-15 năm tù.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng có thể ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị can nếu tài xế này thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hay chủ động khắc phục hậu quả.

Vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong: Tài xế xe tải đối mặt với khung hình phạt nào? - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Về trách nhiệm dân sự, tài xế xe gây tai nạn có trách nhiệm bồi thường tổn thất về vật chất cho gia đình các nạn nhân bị thương và thiệt mạng trong vụ tai nạn. Các khoản tiền bồi thường có thể gồm: Tiền thuốc men, mai táng, tiền nuôi dưỡng con nhỏ dưới 18 tuổi (nếu có), tiền nuôi dưỡng bố mẹ già và các khoản chi phí khác.

Ngoài ra, tài xế này còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình các bị hại. Mức bồi thường sẽ do các bên tự thỏa thuận, trong trường hợp không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa sẽ không quá 100 lần mức lương cơ sở (đối với người thiệt mạng) và 50 lần mức lương cơ sở (đối với người bị thương), căn cứ quy định tại các Điều 590, 591 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương cơ sở vùng mới áp dụng là 1,8 triệu đồng. Như vậy, mức bồi thường tổn thất về tình thần tối đa đối với gia đình có người thiệt mạng và bị thương sẽ lần lượt là 180 triệu đồng và 90 triệu đồng.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, khoảng 15h chiều 12/8, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ia Hrú, H. Chư Pưh (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP Pleiku), tiền đạo Paollo Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê). Tài xế Nguyễn Tú Sinh được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong: Tài xế xe tải đối mặt với khung hình phạt nào? - Ảnh 2
3 thành viên của CLB HAGL tử vong - Ảnh: VOV

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi chủ quan của tài xế xe ben Đinh Tiến Bình khi vượt xe phía trước. Tài xế Bình điều khiển ô tô không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại điểm 2, điều 4 Luật Giao thông đường bộ dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

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