Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong, chuyên gia pháp lý Chu Bá Định (Hội Luật gia Việt Nam) bày tỏ quan điểm: Hậu quả của vụ tai nạn trên thực sự thương tâm. Theo thông tin bước đầu từ phía cơ quan chức năng, tài xế chiếc xe gây tai nạn đã điều khiển phương tiện sang trái để vượt ô tô của CLB HAGL khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn. Do đó, việc công an khởi tố tài xế này theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" là có cơ sở.

Theo khoản 3, Điều 260, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết từ 3 người trở lên sẽ đối diện khung hình phạt 7-15 năm tù.