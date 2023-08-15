Nghi phạm Nguyễn Đức Trung đã bắt cóc bé trai 7 tuổi rồi tống tiền gia đình cháu bé.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 15/8, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các chiến sĩ Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nghi phạm Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Đối tượng tiếp cận, bắt cóc bé trai 7 tuổi - Ảnh: VietNamNet

Sau khi bị bắt, nghi phạm Nguyễn Đức Trung khai nhận, do nợ nần Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu. Tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm "con mồi".

Tới khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự, phát hiện cháu N.T.C. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7) đang đạp xe nên khống chế, bắt giữ nạn nhân đưa lên ô tô.

Sau khi bắt cóc cháu C., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam.

Khi tới tỉnh Hà Nam, Trung nhắn tin, gọi điện cho gia đình nạn nhân và yêu cầu bố mẹ cháu C. phải đưa cho hắn số tiền là 15 tỷ đồng thì mới trả lại con.

Công an xác định, gia đình cháu bé sau đó đã chuẩn bị được hơn 6 tỷ đồng và 300.000 USD để chuẩn bị chuộc con.

Liên quan đến vụ việc, theo Người Đưa Tin, trong lúc bị truy bắt, nghi phạm có mang theo súng bắn đạn cao su và đã nổ súng bắn khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương vào đùi.

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