Lời khai của nghi phạm vụ bắt cóc bé trai ở Long Biên: Bắn cảnh sát bị thương, đòi 15 tỷ tiền chuộc

Xã hội 15/08/2023 09:39

Nghi phạm Nguyễn Đức Trung đã bắt cóc bé trai 7 tuổi rồi tống tiền gia đình cháu bé.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 15/8, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các chiến sĩ Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nghi phạm Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Lời khai của nghi phạm vụ bắt cóc bé trai ở Long Biên: Bắn cảnh sát bị thương, đòi 15 tỷ tiền chuộc - Ảnh 1
Đối tượng tiếp cận, bắt cóc bé trai 7 tuổi - Ảnh: VietNamNet 

Sau khi bị bắt, nghi phạm Nguyễn Đức Trung khai nhận, do nợ nần Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu. Tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm "con mồi".

Tới khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự, phát hiện cháu N.T.C. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7) đang đạp xe nên khống chế, bắt giữ nạn nhân đưa lên ô tô.

Sau khi bắt cóc cháu C., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam.

Khi tới tỉnh Hà Nam, Trung nhắn tin, gọi điện cho gia đình nạn nhân và yêu cầu bố mẹ cháu C. phải đưa cho hắn số tiền là 15 tỷ đồng thì mới trả lại con.

Công an xác định, gia đình cháu bé sau đó đã chuẩn bị được hơn 6 tỷ đồng và 300.000 USD để chuẩn bị chuộc con.

Liên quan đến vụ việc, theo Người Đưa Tin, trong lúc bị truy bắt, nghi phạm có mang theo súng bắn đạn cao su và đã nổ súng bắn khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương vào đùi.

Tai nạn thương tâm ở TP.Thủ Đức: Va chạm liên hoàn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ

Tai nạn thương tâm ở TP.Thủ Đức: Va chạm liên hoàn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ

Chiều 14/8, trên đường Tô Ngọc Vân, đoạn qua phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP HCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc bắt cóc trẻ em tin tức tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 35 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 50 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 35 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới