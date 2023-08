Sáng 16/8, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người đàn ông cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, khoảng 17h30 cùng ngày, ông L.Q.H (55 tuổi, quê Quảng Ngãi) đi xe đạp tới quán hủ tiếu lề đường quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An để ăn hủ tiếu.

Sau khi ăn xong, ông H ngồi nghỉ vài phút thì bất ngờ ngã ngửa ra sau. Chủ quán và một người số người dân đến sơ cứu nhưng ông H đã tử vong.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: báo Giao Thông

Nhận tin báo, công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết, ông H làm bảo vệ cho một siêu thị tại thành phố Dĩ An.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do đột quỵ - Ảnh: Tiền Phong

