Bình gas phát nổ như bom ở Hà Nội: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng, đồ đạc văng ra đường, nhiều người nằm bất động

Xã hội 15/08/2023 13:47

Liên quan đến vụ nổ bình gas ở Yên Phụ (Hà Nội), một người phụ nữ sinh sống gần đó cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn thì thấy khói bốc lên mù mịt, nhiều đồ đạc văng ra khắp đường.

Vụ nổ xảy ra tại ngôi nhà trên phố Yên Phụ (Q.Ba Đình, Hà Nội) vào ngày 15/8 mới đây khiến 4 người bị thương đã khiến người dân sinh sống quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng. 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, một người phụ nữ sinh sống gần đó cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn thì thấy khói bốc lên mù mịt, nhiều đồ đạc văng ra khắp đường. 

Bình gas phát nổ như bom ở Hà Nội: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng, đồ đạc văng ra đường, nhiều người nằm bất động - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh đó, người hàng xóm sinh sống gần đó chưa hết bàng hoàng cho biết: "Tôi nghe tiếng nổ lớn, rung chuyển nhà cửa. Khi tôi chạy ra ngoài thì thấy một người nằm im bất động bên đường, có lẽ do sức ép của vụ nổ khiến nạn nhân bị thương. Vụ nổ rất lớn, ô tô đỗ bên kia đường cũng bị sức ép của vụ nổ tác động khiến kính xe vỡ vụn". 

Một người dân có mặt ở hiện trường trong vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết: "Sau tiếng nổ lớn khiến khói bay mù mịt khắp đường, nhiều mảnh vỡ, đồ đạc văng tung tóe, sang cả bên kia đường khiến các phương tiện phải dừng lại. Tôi không dám ra hiện trường vì sợ nổ tiếp chỉ dám đứng ở nhà theo dõi vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường". 

Bình gas phát nổ như bom ở Hà Nội: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng, đồ đạc văng ra đường, nhiều người nằm bất động - Ảnh 2
Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, vào lúc 10 giờ ngày 15/8, tại địa chỉ số 42 Yên Phụ phát ra tiếng nổ lớn được xác định là nổ bình gas. Vụ nổ xảy ra tại quán ăn. Nhiều đồ vật bị sức ép đã văng xa ra phía ngoài của ngôi nhà.

Bước đầu xác định, tại hiện trường có 4 người bị thương, trong đó, 1 người là nhân viên của quán ăn đang thay gas, 1 người giao hàng và 2 người khác. Cả 4 nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu: 1 người vào Bệnh viện Hồng Ngọc và 3 người vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Bình gas phát nổ như bom ở Hà Nội: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng, đồ đạc văng ra đường, nhiều người nằm bất động - Ảnh 3
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Quận ủy, UBND quận Ba Đình, các lực lượng chức năng của Công an quận, Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Khu vực vụ nổ đang bị phong tỏa. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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