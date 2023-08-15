Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ đuối nước tại bể bơi khiến 1 nam học sinh không qua khỏi.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 16h chiều 14/8, nam sinh N.C.M (14 tuổi, trú xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn) được người thân đưa đến bể bơi Công Phương (thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu) để tắm. Trong lúc tắm tại bể bơi, em M. không may bị đuối nước.

Ảnh minh họa: Internet

"Khi phát hiện cháu M. bị đuối nước mọi người đã tiến hành sơ cứu và chuyển cháu xuống cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Đức Thọ", đại diện chính quyền địa phương xã Sơn Châu thông tin trên Người Đưa Tin.

Bác sĩ Đặng Như Hà, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, bệnh nhân M. nhập viện khoảng 18h15 ngày 14/8 trong tình trạng hôn mê. Bệnh viện tiến hành cấp cứu đặt nội khí quản, có tiến triển thì gia đình mới chuyển tuyến ra TP Vinh (Nghệ An).

Được biết, sau khi chuyển tuyến ra Nghệ An, đến 1h1 ngày 15/8, nam sinh M. đã tử vong.

Clip hiện trường vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: Quá trình tiếp cận và bế thốc bé lên xe chỉ 30 giây Đối tượng đi ô tô vào khu đô thị Việt Hưng và thấy bé trai đang đạp xe đi một mình. Lập tức, nghi phạm dừng xe, đánh và bế thẳng cháu bé lên ô tô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-o-be-boi-gan-nha-nam-sinh-14-tuoi-uoi-nuoc-thuong-tam-609694.html