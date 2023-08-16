Cường thấy vợ là chị H.T.M. (26 tuổi) đang ngồi ấn điện thoại nên xảy ra xích mích dẫn đến cãi nhau. Trong lúc tức giận, Cường đã đấm, đá vào nhiều bộ phận trên cơ thể khiến chị M. bị chấn thương nặng, sau đó được hàng xóm can ngăn.

Dẫn tin từ báo Công Lý, ngày 15/8, một lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng đánh vợ tử vong.

Cụ thể, theo một lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn cho biết, vào 2h sáng ngày 9/8, sau chuỗi ngày dài vắng mặt tại địa phương, Dương Văn Cường (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Bà Triệu) bất ngờ trở về nhà.

Thời điểm này, Cường thấy vợ là chị H.T.M. (26 tuổi) đang ngồi ấn điện thoại nên xảy ra xích mích dẫn đến cãi nhau. Trong lúc tức giận, Cường đã đấm, đá vào nhiều bộ phận trên cơ thể khiến chị M. bị chấn thương nặng, sau đó được hàng xóm can ngăn.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Đại Đoàn Kết, đến 4h sáng cùng ngày, thấy vợ nằm bất động trên nền đất nên Cường vội vàng gọi người nhà đưa đi cấp cứu. Sau khi được đưa lên bệnh viện và chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), tình trạng sức khỏe của chị M. ngày càng chuyển biến xấu.

Đến khoảng 1h sáng ngày (10/8), do không thể cứu chữa nên chị M. được rút ống thở, sau đó tử vong và thi thể được đưa về địa phương để mai táng.

Gia đình tổ chức tang lễ cho chị H.T.M - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo một lãnh đạo Đảng ủy thi trấn Triệu Sơn cho biết, ở địa phương, Dương Văn Cường là một thành phần bất hảo, đã từng có tiền án, tiền sử về việc sử dụng ma túy, bắt cóc trẻ em. Qua công tác nắm bắt tình hình được biết, Cường thường xuyên vắng nhà dài ngày, lang bạt kiếm sống tại nhiều tỉnh thành khác.

Vào đêm ngày 9/8, Cường bất ngờ trở về nhà và gây ra sự việc trên khiến lãnh đạo địa phương cũng bất ngờ. Được biết, giữa hai người có 1 con nhỏ 2 tuổi.

Thông tin từ đại diện Công an thị trấn Triệu Sơn cũng xác nhận có sự việc chị H.T.M. bị đánh gây thương tích, sau đó đã tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

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