Chồng đánh vợ tử vong vì mâu thuẫn gia đình: Xót xa cảnh con thơ mới 2 tuổi đã mồ côi mẹ

Xã hội 16/08/2023 17:34

Cường thấy vợ là chị H.T.M. (26 tuổi) đang ngồi ấn điện thoại nên xảy ra xích mích dẫn đến cãi nhau. Trong lúc tức giận, Cường đã đấm, đá vào nhiều bộ phận trên cơ thể khiến chị M. bị chấn thương nặng, sau đó được hàng xóm can ngăn.

Dẫn tin từ báo Công Lý, ngày 15/8, một lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng đánh vợ tử vong.

Cụ thể, theo một lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Triệu Sơn cho biết, vào 2h sáng ngày 9/8, sau chuỗi ngày dài vắng mặt tại địa phương, Dương Văn Cường (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Bà Triệu) bất ngờ trở về nhà.

Thời điểm này, Cường thấy vợ là chị H.T.M. (26 tuổi) đang ngồi ấn điện thoại nên xảy ra xích mích dẫn đến cãi nhau. Trong lúc tức giận, Cường đã đấm, đá vào nhiều bộ phận trên cơ thể khiến chị M. bị chấn thương nặng, sau đó được hàng xóm can ngăn.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Đại Đoàn Kết, đến 4h sáng cùng ngày, thấy vợ nằm bất động trên nền đất nên Cường vội vàng gọi người nhà đưa đi cấp cứu. Sau khi được đưa lên bệnh viện và chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), tình trạng sức khỏe của chị M. ngày càng chuyển biến xấu.

Đến khoảng 1h sáng ngày (10/8), do không thể cứu chữa nên chị M. được rút ống thở, sau đó tử vong và thi thể được đưa về địa phương để mai táng.

Chồng đánh vợ tử vong vì mâu thuẫn gia đình: Xót xa cảnh con thơ mới 2 tuổi đã mồ côi mẹ - Ảnh 1
Gia đình tổ chức tang lễ cho chị H.T.M - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo một lãnh đạo Đảng ủy thi trấn Triệu Sơn cho biết, ở địa phương, Dương Văn Cường là một  thành phần bất hảo, đã từng có tiền án, tiền sử về việc sử dụng ma túy, bắt cóc trẻ em. Qua công tác nắm bắt tình hình được biết, Cường thường xuyên vắng nhà dài ngày, lang bạt kiếm sống tại nhiều tỉnh thành khác.

Vào đêm ngày 9/8, Cường bất ngờ trở về nhà và gây ra sự việc trên khiến lãnh đạo địa phương cũng bất ngờ. Được biết, giữa hai người có 1 con nhỏ 2 tuổi. 

Thông tin từ đại diện Công an thị trấn Triệu Sơn cũng xác nhận có sự việc chị H.T.M. bị đánh gây thương tích, sau đó đã tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Rủ nhau đi tắm sông, 4 nam sinh không may bị nước cuốn trôi, 2 em vẫn đang mất tích

Hà Nội: Rủ nhau đi tắm sông, 4 nam sinh không may bị nước cuốn trôi, 2 em vẫn đang mất tích

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông Đuống từ chiều qua đến nay nhưng vẫn chưa thấy 2 học sinh bị mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh vợ chồng đánh vợ tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 35 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 50 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 35 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới