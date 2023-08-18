Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với T.H.B.L. (mẹ ruột bé trai) và người tình của chị L. để phục vụ công tác điều tra vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do bạo hành.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 18/8, ông Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan cháu bé 3 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở huyện Long Điền. “Hiện tại Công an huyện Long Điền đã gửi báo cáo lên Công an tỉnh, Công an tỉnh giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả điều tra cụ thể chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí sau”, ông Thảo nói.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ khẩn cấp mẹ ruột và "chồng hờ" trong vụ nghi vấn bạo hành bé trai 3 tháng tuổi tử vong - Ảnh: VTC News Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với T.H.B.L. (mẹ ruột bé trai) và người tình của chị L. để phục vụ công tác điều tra. Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, cơ quan công an ghi nhận cháu bé 3 tháng tuổi tử vong vào chiều 15/8, có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng và có dấu hiệu gãy tay trái.

Sau đó, Công an huyện Long Điền đưa chị T.H.B.L. và "chồng hờ" về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé. Cơ quan chức năng làm việc tại căn nhà của bé 3 tháng - Ảnh: VietNamNet Trước đó, vào ngày 17/7, cháu bé 3 tháng tuổi được nhập viện ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng. Tại khoa cấp cứu, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định. Đến sáng 31/7, cháu bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gẫy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

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