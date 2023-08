Theo thông tin từ VTC News, ngày 18/8, ông Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan cháu bé 3 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở huyện Long Điền.

“Hiện tại Công an huyện Long Điền đã gửi báo cáo lên Công an tỉnh, Công an tỉnh giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả điều tra cụ thể chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí sau”, ông Thảo nói.