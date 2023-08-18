Ngửi thấy mùi hôi thối, người dân kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong căn nhà cuối hẻm

Xã hội 18/08/2023 12:11

Hiện thi thể của người đàn ông này đã được cơ quan chức năng bàn giao cho thân nhân gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ - Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng 18/8, Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong nhà xảy ra tại địa bàn phường An Xuân.

Ông Bùi Tấn Công - Chủ tịch UBND phường An Xuân, TP Tam Kỳ cho biết, vụ việc được người dân phát hiện tối 17/8, tại kiệt 106, đường Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ.

Ngửi thấy mùi hôi thối, người dân kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong căn nhà cuối hẻm - Ảnh 1
Con hẻm dẫn vào căn nhà phát hiện thi thể - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Trước đó, dẫn tin từ Đại Đoàn Kết, tối 17/8, tại kiệt 106, đường Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, người dân phát hiện ông Ng.Đ.L. (69 tuổi), ở TP Tam Kỳ tử vong trong nhà bốc mùi hôi.

Ngay sau đó, người dân gọi báo cho cơ quan chức năng, tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

“Hiện thi thể của ông L. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho thân nhân gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ”, ông Bùi Tấn Công thông tin.

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