Xót xa vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: 'Cháu mất khi còn chưa biết gì cả...'

Xã hội 18/08/2023 14:09

Lãnh đạo địa phương bàng hoàng, đau xót trước thông tin về vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bố dượng bạo hành.

Dẫn tin từ VTC News, chiều 18/8, ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được tình hình liên quan đến vụ cháu bé 3 tháng tuổi tử vong do nghi bị bạo hành.

"Chính quyền địa phương đã nắm thông tin ngay từ đầu. Hiện tại, vụ việc đang do công an tỉnh điều tra xử lý, chúng tôi vẫn đang theo dõi", ông Hiền nói

Theo ông Hiền, thành phần gia đình của Nguyễn Minh Phụng và T.H.B.L. (mẹ ruột bé trai) rất phức tạp. "Những thông tin về thân nhân, hoàn cảnh gia đình của chị L. và anh Phụng rất phức tạp. Tất cả những sự việc xảy ra là một chuỗi dài có liên quan đến nhau, rất đau lòng.

Nạn nhân quá nhỏ, cháu bé mất khi còn chưa biết gì cả. Bản thân tôi và nhiều người dân đều rất đau lòng, bàng hoàng và không nghĩ sự việc đau lòng lại xảy ra trên địa bàn huyện", Phó Chủ tịch huyện nói thêm.

Xót xa vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: 'Cháu mất khi còn chưa biết gì cả...' - Ảnh 1
Bé trai tại bệnh viện trước khi tử vong - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc nói trên, theo báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra vì liên quan cái chết của bé trai 3 tháng tuổi (tên thường gọi là Bo).

Bo là con riêng của Trịnh Hoàng Bảo L (15 tuổi), người hiện sống với Phụng như vợ chồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu Bo là con của L với một người tên T. (ngụ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ).

Tháng 10/2022, khi L đang mang thai cháu Bo thì T. bị bắt và hiện đang chấp hành án tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua mạng xã hội, L quen Phụng và khoảng đầu tháng 5/2023, Phụng đưa L về ở chung nhà với mình tại thị trấn Long Điền. Quá trình sinh sống, Phụng không đăng ký tạm trú cho L và không đăng ký kết hôn.

Đến ngày 20/5, L sinh cháu Bo. Ngày 24/6, do cháu Bo bị gãy tay trái nên L đưa cháu đến bệnh viện Bà Rịa để điều trị. L nêu do trong quá trình cho cháu bú, đã bất cẩn làm gãy tay cháu bé

Ngày 14/7, L đưa cháu Bo đến bệnh viện để cắt bột cánh tay thì bác sĩ phát hiện cháu Bo bị gãy xương đùi trái. Lúc này, L lại nói do Phụng trong quá trình chăm sóc cháu Bo đã làm gãy.

Ngày 17/7, bệnh viện Bà Rịa đã chuyển cháu Bo đến bệnh viện Nhi Đồng 2 tại TP.HCM để điều trị. Lúc này cháu được chẩn đoán gãy hở xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay, tổn thương thận cấp, theo dõi viêm màng não, nhiễm trùng huyết và suy dinh dưỡng nặng.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận tình trạng cháu Bo khi nhận viện lừ đừ, tiếp xúc chậm, tổng trạng suy kiệt, biến dạng cánh tay trái, gãy hở xương đùi trái…

Ngày 31/7, bệnh viện đã cho cháu Bo xuất viện về nhà. Lúc này cháu bé tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ và vết thương lành tốt.

Khoảng 11 giờ ngày 15/8, L và Phụng xảy ra mâu thuẫn với nhau tại nhà Phụng. Do cháu Bo khóc liên tục, Phụng tức giận nên dùng tay đánh mạnh vào vùng trán cháu Bo, dùng tay lắc mạnh cháu bé.

Thấy cháu bị ngất nên L và Phụng đưa đến bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Tuy nhiên, theo bệnh viện cháu Bo đã tử vong trước đó. L và Phụng đưa cháu Bo về mai táng thì bị phát hiện…

Ngày 16/8, công an huyện Long Điền tiếp nhận thông tin về việc cháu Bo tử vong chưa rõ nguyên nhân. Công an huyện Long Điền cùng VKSND huyện, phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra ban đầu.

Qua khám nghiệm xác định, cháu bé tử vong do chấn thương sọ não, vật tác động là vật tày, diện rộng. Ngoài ra, rải rác khắp cơ thể, tay, chân, vùng mặt có vết xây xát da, vừa vết mới và cũ; gãy xương cánh tay trái, xương đùi trái, máu bầm dưới da đầu…

Cơ quan CSĐT đã mời L và Phụng về làm việc. Lúc đầu Phụng quanh co, chối việc có đánh cháu Bo. Nhưng Cơ quan CSĐT đã đấu tranh, cùng gia đình vận động, Phụng khai nhận có hành vi bạo hành với cháu Bo như trên. L cũng đã kể lại sự việc xảy ra với cháu Bo.

Xót xa vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: 'Cháu mất khi còn chưa biết gì cả...' - Ảnh 2
Nguyễn Minh Phụng tại Cơ quan CSĐT - Ảnh: PLO

Quá trình điều tra, Phụng còn khai nhận có hành vi giao cấu với L (chưa đủ 16 tuổi) nhiều lần trong thời gian chung sống. Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT tạm giữ Phụng và tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của L.

Được biết Phụng cũng vừa chấp hành án tù liên quan đến ma túy và về địa phương không bao lâu.

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Cháu bé 3 tháng tuổi tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, nghi do bị mẹ và bố dượng bạo hành.

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