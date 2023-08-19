Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - cho biết, kết quả xác minh ban đầu từ phía cơ quan điều tra cho thấy bị can này đã đánh vào đầu cháu bé mới ba tháng tuổi dẫn đến nạn nhân tử vong.

Dẫn tin từ VTC News, tối 18/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

"Có thể thấy hành vi của bị can này là rất tàn nhẫn, mất tính người, đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, tước đoạt trái pháp luật tính mạng của cháu bé mới ba tháng tuổi. Do đó, việc xem xét xử lý Nguyễn Minh Phụng về tội giết người là có cơ sở và rất cần thiết nhầm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội", luật sư Cường nói.

Bị can Nguyễn Minh Phụng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có thể nhận thức được rằng hành vi của mình có thể gây chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nên việc cơ quan điều tra khởi tố về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Nguyễn Minh Phụng và mẹ của bé trai tử vong do bị bạo hành - Ảnh: VTC News

Theo luật sư Đặng Văn Cường, chỉ vì ghen tuông, ích kỷ, vì ý thức coi thường pháp luật mà đối tượng sẵn sàng ra tay sát hại một đứa bé còn quá nhỏ như vậy cho thấy Phụng có máu lạnh, rất côn đồ.

"Với hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Cường cho biết.

Cũng theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người mẹ cháu bé đối với vụ việc này. Khi Phụng thực hiện hành vi sát hại cháu bé thì mẹ cháu bé có biết không, có hành vi ngăn cản hay không. Đồng thời làm rõ những lần thương tích trước đây là do ai gây ra.

Trường hợp có căn cứ cho thấy mẹ cháu bé cũng thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của cháu bé, cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với đối tượng này thì cũng sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm. Trường hợp mẹ cháu bé không có hành xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của cháu bé, cũng không chứng minh được có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ không bị đề cập xử lý.

"Vụ án này sẽ là bài học cho không ít các bạn trẻ khi có lối sống buông thả, dễ dãi, sinh con ngoài hôn nhân ở độ tuổi còn quá trẻ và có những cuộc sống tạm bợ, sống như vợ chồng trong khi không đảm bảo điều kiện về kinh tế, nhận thức về xã hội còn hạn chế và không đủ kỹ năng để chăm sóc trẻ em.

Cái giá phải trả cho đối tượng giết cháu bé là rất nghiêm khắc, có thể là bị tước bỏ tính mạng. Tuy nhiên người mẹ trẻ trong vụ án này cũng sẽ day dứt suốt cuộc đời", luật sư Cường nói thêm.

Đối tượng đã khai nhận có hành vi bạo hành bé trai - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, khoảng 10 giờ ngày 15/8, chị L.và Phụng cãi nhau tại phòng ngủ thì cháu B. khóc lớn. Phụng bế cháu B. để dỗ nhưng vẫn không nín. Bực tức, Phụng dùng tay phải đánh mạnh một cái vào trán của cháu B. và dùng các ngón tay của bàn tay phải bóp mạnh vào đầu của cháu B. lắc qua lắc lại.

Cháu B.vẫn còn khóc thì Phụng đưa bé trai 3 tháng tuổi cho L. dỗ. Sau đó, L. nói Phụng chở cháu B. đến chùa ở gần nhà. Khi Phụng và L. chở cháu B. đến chùa thì gặp bà ngoại của Phụng không cho vào chùa nên cả hai đi về.

Trên đường về lại nhà, L. bế cháu B. trên tay thì phát hiện cháu nằm bất động nên chở lên Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Sau khoảng 20 phút sơ cứu, bác sĩ thông báo cháu B. đã tử vong nên Phụng và L. làm thủ tục và đưa cháu về nhà an táng.

Đến sáng ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền triệu tập Nguyễn Minh Phụng và T.H.B.L để làm việc. Tại cơ quan công an Nguyễn Minh Phụng đã khai nhận hành vi như trên.