Sau gần 1 giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sông Dinh, cách vị trí chân cầu khoảng chừng 300m.

Dẫn tin từ Tiền Phong, đầu giờ chiều nay 19/8, phát hiện xe máy và đôi dép trên cầu nhưng không có người, nghi ngờ có người tự tử, người dân trình báo chính quyền địa phương.

Theo ông Phan Văn Trưng, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), nhận được tin báo từ nhân dân, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng tìm kiếm.

Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sông Dinh, cách chân cầu chừng 300m.

Xe máy và đôi dép của nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ Người Lao Động, nạn nhân là chị Trần Thị Thúy N. (SN 1998; ngụ Tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo phong tục tập quán địa phương và điều tra nguyên nhân dẫn đến việc chị N. quyên sinh.

Được biết, chị N. đã có chồng và 1 con nhỏ 3 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-quan-nguoi-me-tre-nhay-xuong-song-dinh-tu-tu-e-lai-ua-con-tho-moi-3-tuoi-610813.html