Cụ thể, Tại phiên tòa đã làm rõ, mặc dù không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm nhưng tháng 11/2022, An và Lành rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em.

Dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi nhà trẻ, sáng 25/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành về tội “Giết người”.

Giữa tháng 2/2023, do bận đi làm, chị Phùng Thị T. (sinh năm 1981, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) đã gửi con trai là cháu Phạm Tiến Đ. (sinh ngày 11/9/2021) tại cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành.

Cả hai đã thuê nhà tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ. Tính từ khi mở lớp đến ngày 1/3/2023, An và Lành đã nhận trông giữ 7 bé.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23/2, chị T. đưa cháu Đ. đến gửi tại đây. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ, cháu Đ. bỏ chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc. Bực tức, An và Lành liên tục thực hiện hành vi giẫm đạp, tát cháu Đ.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị T. đến đón con thì phát hiện hai bên tai của cháu Đ. bị bầm tím. Chị T. hỏi Lành nguyên nhân gây bầm tím. Lành nói do cháu Đ. chơi và bị ngã vào rổ đồ chơi. Tin lời Lành, chị T. đưa cháu Đ. về nhà. Đến tối cùng ngày, cháu Đ. có hiện tượng nôn, trớ. Các ngày tiếp theo đó, vợ chồng chị T. tiếp tục đưa cháu Đ. đến gửi tại cơ sở này.

Ngày 26/3, do bận việc, Lành nghỉ, chỉ còn An trông các cháu. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, An thấy cháu Đ. quấy khóc nên đã bực tức, ném cháu Đ. xuống nền nhà và dùng chân đạp vào bụng cháu.

Sau đó, An thấy cháu Đ. bất tỉnh, miệng nôn, nên đã gọi điện thoại cho chị T. để thông báo tình trạng của cháu. Chị T. đến nơi thấy cháu Đ. trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt nên đã cùng An đưa cháu đi cấp cứu.

Chiều 2/3, cháu Đ. tử vong. Giám định pháp y kết luận, nguyên nhân cháu Đ. tử vong là suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sau thời gian xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thị An (SN 1993) án chung thân và Nguyễn Thị Lành (SN 1992, cùng trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) 20 năm tù cùng về tội "Giết người".

Hai bị cáo tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Tòa nhận định trong vụ án này, bi cáo An có vai trò cao hơn bị cáo Lành. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vì lợi ích của mình đã mở cơ sở trông trẻ trái phép. Mặc dù cơ sở này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục nhận trông giữ trẻ.

Bản án đánh giá hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, đã xâm phạm tính mạng của cháu Đ., gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc để đủ sức giáo dục, răn đe.