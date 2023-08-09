Theo cáo trạng, Viện KSND Hà Nội truy tố hai bị can Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành đều ở Hà Nội về tội giết người. Đây là 2 bảo mẫu đã bạo hành gây nên cái chết cho bé trai 17 tháng ở Thường Tín, Hà Nội. Bé trai tử vong khi mới đi học được hơn một tuần ở cơ sở trông trẻ của 2 bảo mẫu này.

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp Luật, Viện KSND Hà Nội đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án hai bảo mẫu bạo hành gây nên cái chết của bé trai 17 tháng sang TAND Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Tháng 11-2022, An và Lành rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em để lấy tiền. Cả hai đã thuê nhà tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ. Tính từ khi mở lớp đến ngày 1-3-2023, An và Lành đã nhận trông giữ 7 cháu bé.

Kết quả điều tra làm rõ Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành là những người không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm.

Giữa tháng 2-2023, do bận đi làm nên chị Phùng Thị T đã gửi con trai là cháu Phạm Tiến Đ (sinh ngày 11-9-2021) tại cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành.

Khoảng 7h30 ngày 23-2, chị T đưa cháu Đ đến gửi tại đây. Đến 9h30 cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ thì cháu Đ bỏ chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc. Bực tức, Lành bế cháu Đ mang vào phòng ngủ, rồi ném cháu xuống tấm đệm xốp trải dưới nền nhà, làm đầu cháu Đ bị đập vào tấm đệm xốp. Cháu Đ tiếp tục quấy khóc nên Lành quát, tát cháu, rồi để cháu Đ nằm ở đó và đi ra ghế ngồi.

Thời điểm này, An đang ở trong phòng ngủ, nhìn thấy Lành ném và tát cháu Đ nhưng không nói gì. Khi thấy cháu Đ vẫn khóc, An đi đến chỗ cháu Đ nằm trên tấm đệm, dùng chân dẫm, đạp vào bụng, ngực và vùng tai của cháu Đ.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị T. đến đón cháu Đ., thấy hai bên tai của cháu Đ. bị bầm tím. Chị T. hỏi Lành nguyên nhân gây bầm tím. Lành nói do cháu Đ. chơi và bị ngã vào rổ đồ chơi. Tin lời Lành, chị T. đưa cháu Đ. về nhà. Đến tối cùng ngày, cháu Đ. có hiện tượng nôn, trớ. Các ngày tiếp theo đó, vợ chồng chị T. tiếp tục đưa cháu Đ. đến gửi tại cơ sở trông giữ của An và Lành.

Ngày 26/3, do bận việc, Lành nghỉ, chỉ còn An trông các cháu. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, An thấy cháu Đ. quấy khóc nên đã bực tức, ném cháu Đ. xuống nền nhà và dùng chân đạp vào bụng cháu. Sau đó, An thấy cháu Đ. bất tỉnh, miệng nôn, nên đã gọi điện thoại cho chị T. thông báo tình trạng của cháu. Chị T. đến nơi thấy cháu Đ. trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt nên đã cùng An đưa cháu đi cấp cứu. Chiều 2/3, cháu Đ. bị tử vong tại nhà.

Giám định pháp y kết luận, nguyên nhân cháu Đ. bị tử vong là suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng.