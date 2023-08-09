Cho nhện cắn vì muốn trở thành Spider Man, bé trai 8 tuổi phải nhập viện điều trị

Vì muốn sở hữu siêu năng lực như Spider Man (Người Nhện), một cậu bé 8 tuổi đã phải nhập viện sau khi để một con nhện góa phụ đen cực độc cắn mình.

Theo báo Pháp luật Việt Nam dẫn nguồn từ Newsweek, với mong muốn sở hữu siêu năng lực như “Spider Man”, một cậu bé 8 tuổi ở thành phố Oruro, Bolivia, đã phải nhập viện sau khi để một con nhện góa phụ đen cắn. Khi chơi bên con sông gần nhà, cậu bé tình cờ phát hiện một con nhện góa phụ đen dưới một tảng đá lớn. Không nhận thức được rằng đó là loài nhện cực độc, cậu bé đã đặt con nhện lên tay hy vọng bị cắn để có siêu năng lực. Sau đó, cậu bé có hiện tượng đau nhức cơ thể và co cơ. Ban đầu, cậu bé không kể cho mẹ về vụ việc nhưng sau 3 giờ chịu đau, cậu bé tiết lộ sự thật.

Spider Man (Người Nhện) là siêu anh hùng được yêu thích nhất màn ảnh - Ảnh minh họa: Internet Ngay sau đó, cậu bé được đưa đến một trung tâm y tế và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa San Juan de Dios ở thành phố Oruro. Các bác sĩ đã liên hệ với ông Ernesto Vásquez (một chuyên gia về bệnh lây truyền từ động vật sang người thuộc Sở Y tế Oruro) để xác định loài nhện. Ông Vásquez lý giải rằng nhện góa phụ đen không thể biến ai thành "Người Nhện" và còn gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Mẹ của cậu bé xác nhận con trai là fan cuồng của nhân vật "Người Nhện", nhưng bà không ngờ cậu bé có thể thực hiện hành động nguy hiểm như vậy để trở thành siêu anh hùng. Các bác sĩ đã xác định loài nhện và điều trị cho cậu bé bằng thuốc chống độc. Sau 30 phút, tình trạng sức khỏe của cậu bé đã ổn định.

Theo VTV News dẫn nguồn từ Newsweek, nhện góa phụ đen là một trong số loài nhện độc thuộc chi Latrodectus. Phần lớn nhện cái thường có các mảng hình đồng hồ cát màu đỏ đặc trưng ở mặt dưới bụng của chúng, nổi bật trên thân màu sẫm. Nhện Latrodectus, thường được gọi là góa phụ, được tìm thấy ở mọi châu lục trừ Nam Cực. Nọc độc của những con nhện này chứa một chất độc thần kinh được gọi là alpha-latrotoxin. Chất này ảnh hưởng đến hệ thần kinh và có thể gây ra các triệu chứng như đau, đỏ và sưng xung quanh vết cắn, khiến người bị cắn đau quặn bụng, buồn nôn, run và đổ mồ hôi. Nhện góa phụ đen (Black Widow) được coi là loài nhện có nọc độc kinh khủng nhất thế giới - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, bất chấp danh tiếng đáng sợ của chúng, những con nhện này có xu hướng chỉ cắn để tự vệ hoặc để đáp lại các mối đe dọa. Những người bị nhện góa phụ cắn thường không bị bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào, mặc dù họ có thể cảm thấy khó chịu ở các mức độ khác nhau và có thể cần điều trị y tế trong những trường hợp nghiêm trọng hơn. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp rất hiếm, vết cắn của một số loài nhện góa phụ đã dẫn đến tử vong do sự gián đoạn nghiêm trọng của các tín hiệu thần kinh trong cơ thể. Nhìn chung, trẻ nhỏ, người già và những người có vấn đề sức khỏe có thể bị nguy hiểm nếu bị loài nhện này cắn. Vết cắn của nhện góa phụ cái có xu hướng gây nguy hiểm cho con người nhiều hơn so với vết cắn của nhện đực. Năm 2020, ba cậu bé ở thị trấn Chayanta, Bolivia cũng đã để nhện góa phụ đen cắn với hy vọng trở thành Người nhện ngoài đời thực.

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