Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, một người phụ nữ 35 tuổi ngang nhiên bỏ độc vào nồi canh của một quán ăn khiến một thực khách phải nhập viện.

Theo 163, vụ việc kinh hoàng này xảy ra ở Quảng Châu, Trung Quốc. Sau khi vào quán ăn, người phụ nữ nhiều lần bỏ thứ gì đó vào nồi canh, sau đó một người đàn ông đã dùng canh và nôn ói ngay lập tức. Rất may, người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Nạn nhân cho biết, có vẻ như mình đã ăn phải thực phẩm có chứa chất tẩy rửa. Nghi phạm là một người phụ nữ 35 tuổi họ Từ đã bị cảnh sát bắt giữ. Từ đến quán ăn và gọi đồ ăn rất bình thường Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, khoảng 14h ngày 7/7 Từ vào quán ăn nhưng hành vi của cô lại không bình thường. Từ bắt đầu quan sát xung quanh, khi không thấy có ai để ý đến mình, Từ bắt đầu bỏ thứ gì đó vào nồi canh, sau đó còn dùng muỗng khuấy lên. Điều đáng nói Từ đã 2 lần bỏ chất gì đó vào nồi canh của quán ăn.

Chủ quán ăn cho biết, hôm đó khi Từ đến ăn vì trong quán không có khách nên gia đình chủ quán cũng không chú ý đến hành vi của Từ. Sau khi Từ ăn xong và rời đi, một người đàn ông bước vào quán kêu đồ ăn, vậy nhưng sau khi uống canh, người đàn ông này lập tức nôn ói và nói rằng canh có mùi gì đó. Một lúc sau, tình trạng của người đàn ông càng tệ hơn, chủ quán đưa anh ta đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra xem có phải người này bị ngộ độc thực phẩm hay không. Vậy nhưng khi không còn ai ở quán ăn, người phụ nữ 35 tuổi đã bỏ chất gì đó vào nồi canh Khi tình trạng sức khỏe của người đàn ông ổn hơn, chủ cửa hàng cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã quay lại quán ăn để kiểm tra camera giám sát. Chủ quán bàng hoàng phát hiện hành vi của Từ nên đã gọi điện báo cảnh sát và đăng tải đoạn video quay cảnh Từ bỏ thứ gì đó vào nồi canh lên mạng. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm sâu sắc của cư dân mạng xứ Trung.

Sau khi Từ rời đi, một người đàn ông đã phải nhập viện vì uống phải nước canh có độc Một số người cho rằng Từ đang cố ý hạ độc, đây rõ ràng là một vụ cố ý giết người. Một số người khác lại cho rằng phải chăng Từ và chủ quán có mâu thuẫn gì nên cô ta dùng cách này để trả đũa. Hiện tại, Từ đã bị bắt, phía cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án này.

Người phụ nữ đưa con gái đến hôn lễ của chồng cũ đòi tiền nuôi con gây sốt cộng đồng mạng Mặc dù con gái liên tục gọi bố nhưng người đàn ông chỉ quan tâm đến cô dâu mới của mình mà không một lời hỏi han đến cô con gái 7 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngang-nhien-bo-doc-vao-noi-canh-trong-quan-an-nguoi-phu-nu-khien-cong-dong-mang-sung-sot-600527.html