Người phụ nữ đưa con gái đến hôn lễ của chồng cũ đòi tiền nuôi con gây sốt cộng đồng mạng

Thế giới 10/07/2023 09:25

Mặc dù con gái liên tục gọi bố nhưng người đàn ông chỉ quan tâm đến cô dâu mới của mình mà không một lời hỏi han đến cô con gái 7 tuổi.

Theo Sohu, vào ngày 9/7 một vụ việc đã xảy ra tại tỉnh An Huy, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Một người phụ nữ họ Trương mang theo đứa con gái 7 tuổi tham gia đám cưới của chồng cũ và cũng là bố của đứa trẻ. Trương có hành động như vậy là do chồng cũ còn nợ tiền trợ cấp nuôi dưỡng con gái trong một năm rưỡi. Trong suốt thời gian này, Trương không thể liên lạc với chồng cũ, vì vậy Trương đã phải tìm gặp chồng cũ trong đám cưới của anh ta để yêu cầu người đàn ông này thực hiện nghĩa vụ của mình.

con gai 7 tuoi 1
 Vì không thể đòi tiền trợ cấp nuôi con từ chồng cũ, Trương và con gái 7 tuổi đành xuất hiện theo cách này 

Từ những video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, cô con gái 7 tuổi liên tục gọi bố nhưng người đàn ông không quan tâm đến cô bé, thậm chí còn gọi điện báo cảnh sát. Trương cho biết, khi còn sống với chồng cũ, người này liên tục bạo hành cô. Ngay cả trong thời gian cô mang thai cũng bị chồng cũ bạo hành. Không chỉ vậy, cô phát hiện chồng cũ ngoại tình với người phụ nữ khác nên đã quyết định ly hôn. Tòa án yêu cầu chồng cũ mỗi tháng phải chu cấp tiền nuôi dưỡng cho con gái là 600 nhân dân tệ (khoảng 2.1 triệu đồng) nhưng một năm rưỡi trở lại đây, chồng cũ không trả tiền này cho Trương. Tổng cộng số tiền chồng cũ nợ cô là 10.800 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng), Trương không thể nào liên lạc được với chồng cũ nên phải dùng cách này.

con gai 7 tuoi 2
 Vậy nhưng người đàn ông chỉ quan tâm đến vợ mới của mình đồng thời gọi điện báo cảnh sát khiến cộng đồng mạng bức xúc

Ngay sau khi được đăng tải, sự việc của Trương đã khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng. Vấn đề trợ cấp nuôi con luôn là chủ đề nhạy cảm trong các vụ án ly hôn. Một số người cho rằng, đám cưới chồng cũ không phải là dịp thích hợp để đòi tiền trợ cấp nuôi con. Vậy nhưng một số người lại đồng ý với cách làm của Trương vì cô không thể liên lạc được với chồng cũ và chỉ có thể gặp người đàn ông này trong đám cưới của anh ta mà thôi. Trương nói rằng, một mình cô cũng có thể nuôi con nhưng cô rất tức giận với thái độ của chồng cũ trong việc nuôi dưỡng con chung vì vậy cô đã đưa con gái đến đám cưới của chồng cũ.

Chỉ vì hơn 300 ngàn đồng, người mẹ nhẫn tâm giao hai con cho kẻ buôn bán ma túy khiến một bé tử vong

Chỉ vì hơn 300 ngàn đồng, người mẹ nhẫn tâm giao hai con cho kẻ buôn bán ma túy khiến một bé tử vong

Vì nghiện ma túy nặng, người mẹ đã giao hai đứa con cho một kẻ buôn bán ma túy để đổi lấy lượng heroin trị giá hơn 300 ngàn đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung cộng đồng mạng xứ Trung quyết định ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 4 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 28 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích