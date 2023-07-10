Người phụ nữ đưa con gái đến hôn lễ của chồng cũ đòi tiền nuôi con gây sốt cộng đồng mạng

Mặc dù con gái liên tục gọi bố nhưng người đàn ông chỉ quan tâm đến cô dâu mới của mình mà không một lời hỏi han đến cô con gái 7 tuổi.

Theo Sohu, vào ngày 9/7 một vụ việc đã xảy ra tại tỉnh An Huy, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Một người phụ nữ họ Trương mang theo đứa con gái 7 tuổi tham gia đám cưới của chồng cũ và cũng là bố của đứa trẻ. Trương có hành động như vậy là do chồng cũ còn nợ tiền trợ cấp nuôi dưỡng con gái trong một năm rưỡi. Trong suốt thời gian này, Trương không thể liên lạc với chồng cũ, vì vậy Trương đã phải tìm gặp chồng cũ trong đám cưới của anh ta để yêu cầu người đàn ông này thực hiện nghĩa vụ của mình.

Vì không thể đòi tiền trợ cấp nuôi con từ chồng cũ, Trương và con gái 7 tuổi đành xuất hiện theo cách này

Từ những video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, cô con gái 7 tuổi liên tục gọi bố nhưng người đàn ông không quan tâm đến cô bé, thậm chí còn gọi điện báo cảnh sát. Trương cho biết, khi còn sống với chồng cũ, người này liên tục bạo hành cô. Ngay cả trong thời gian cô mang thai cũng bị chồng cũ bạo hành. Không chỉ vậy, cô phát hiện chồng cũ ngoại tình với người phụ nữ khác nên đã quyết định ly hôn. Tòa án yêu cầu chồng cũ mỗi tháng phải chu cấp tiền nuôi dưỡng cho con gái là 600 nhân dân tệ (khoảng 2.1 triệu đồng) nhưng một năm rưỡi trở lại đây, chồng cũ không trả tiền này cho Trương. Tổng cộng số tiền chồng cũ nợ cô là 10.800 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng), Trương không thể nào liên lạc được với chồng cũ nên phải dùng cách này.

Vậy nhưng người đàn ông chỉ quan tâm đến vợ mới của mình đồng thời gọi điện báo cảnh sát khiến cộng đồng mạng bức xúc

Ngay sau khi được đăng tải, sự việc của Trương đã khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng. Vấn đề trợ cấp nuôi con luôn là chủ đề nhạy cảm trong các vụ án ly hôn. Một số người cho rằng, đám cưới chồng cũ không phải là dịp thích hợp để đòi tiền trợ cấp nuôi con. Vậy nhưng một số người lại đồng ý với cách làm của Trương vì cô không thể liên lạc được với chồng cũ và chỉ có thể gặp người đàn ông này trong đám cưới của anh ta mà thôi. Trương nói rằng, một mình cô cũng có thể nuôi con nhưng cô rất tức giận với thái độ của chồng cũ trong việc nuôi dưỡng con chung vì vậy cô đã đưa con gái đến đám cưới của chồng cũ.

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