Vợ bất lực phát hiện chồng lén lút kiểm tra điện thoại của mình lúc nửa đêm

Thế giới 07/07/2023 10:06

Sau khi vô tình phát hiện chuyện chồng lét lút kiểm tra điện thoại của mình lúc nửa đêm, người vợ vô cùng bối rối và tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.

Ngày này, rất nhiều cặp vợ chồng bị khủng hoảng niềm tin lẫn nhau và một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này đó chính là những cuộc trò chuyện trên điện thoại. Sự phổ biến và tiện lợi của điện thoại di động giúp mọi người có những bí mật mà ít người biết được. Đặc biệt thông tin về những vụ ngoại tình tràn ngập trên mạng xã hội khiến nhiều người bị ám ảnh.

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 Hiện nay, có nhiều nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng khủng hoảng niềm tin với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 3/7, một người phụ nữ ở An Huy, Trung Quốc tiết lộ rằng, trong quá trình kiểm tra camera của gia đình cô đã phát hiện anh chồng lén lút kiểm tra điện thoại của vợ trong lúc cô đang ngủ. Người vợ không hiểu lý do vì sao người chồng lại có hành động này, dù sao cô cũng đã sinh cho chồng một đứa con 10 tháng tuổi. Lẽ nào người chồng không hề tin tưởng cô ấy?

Từ đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, vào lúc nửa đêm, trong khi người vợ đang ngủ say, anh chồng tỉnh dậy lục lọi xung quanh vợ rất lâu. Thứ anh muốn tìm đó chính là điện thoại của vợ. Sau khi tìm được điện thoại, người chồng mở lịch sử trò chuyện và bắt đầu tìm kiếm, ánh mắt chờ đợi của người chồng vô cùng nghiêm túc. May mắn thay, anh không tìm thấy điều gì mờ ám trong điện thoại của vợ rồi sau đó lại nằm xuống vô cùng hài lòng.

Tưởng rằng vợ sẽ không bao giờ phát hiện ra hành động của mình nhưng anh chồng quên mất rằng những hành động của anh đã bị camera trong nhà ghi lại. Ngày hôm sau người vợ kiểm tra camera thì phát hiện việc làm của chồng. Vô cùng bức xúc, người vợ chia sẻ tâm sự của mình lên mạng xã hội cùng câu hỏi: “Tôi nên làm gì trong tình huống này?”

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 Vào lúc nửa đêm, khi người vợ đã ngủ say, anh chồng lén dậy kiểm tra điện thoại của vợ

Rất nhanh sau đó, chia sẻ của người vợ đã được cư dân mạng xứ Trung bàn luận sôi nổi. Một số người thấy mừng cho người phụ nữ vì suy cho cùng người chồng làm những việc này vì quá yêu cô. Vậy nhưng cũng có nhiều người cho rằng, có vẻ như người chồng đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác và anh này đang nghi ngờ vợ ngoại tình. Người vợ hiện khá bối rối và không biết phải làm gì sau khi chứng kiến hành động của anh chồng.

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung nghi ngờ vợ ngoại tình đăng tải lên mạng

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