Bị mẹ kế nhúng tay vào nồi nước đang sôi, bé gái 7 tuổi bị tàn tật suốt đời

Một bé gái 7 tuổi đã bị mẹ kế của mình bạo hành đến tàn tật, người phụ nữ này đã nhúng tay của bé gái vào nồi nước đang sôi khiến bé bị bỏng nặng.

Theo Sohu, vào ngày 3/7 ông Triệu ở Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc nhận được giấy giám định thương tật cho cô con gái 7 tuổi của mình. Ông rất buồn và vô cùng xấu hổ vì ông không thể bảo vệ con trước sự tàn bạo của người mẹ kế.

Sau khi bị mẹ kế nhúng tay vào nồi nước đang sôi, bé gái 7 tuổi đã bị tàn tật suốt đời

Ông Triệu cho biết, nguyên nhân sâu xa khiến bé gái 7 tuổi bị tàn phế suốt đời xuất phát từ cuộc hôn nhân thứ hai của ông. Ông Triệu và người vợ hiện tại họ Vương quen nhau qua mạng, cả hai người đều đã từng ly hôn. Ông Triệu có hai người con với vợ cũ, trong khi đó Vương cũng có một đứa con với chồng trước.

Sau khi kết hôn, ông Triệu đi làm việc xa nhà để các con ở với Vương. Vì những mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con và ngoại tình khiến hôn nhân của ông Triệu và Vương ngày càng căng thẳng. Đối phương giận ông Triệu nên đã trút giận lên những đứa con của ông. Có lần Vương phạt con riêng của chồng ăn ớt, có khi nhốt bé bên ngoài vào buổi tối, thậm chí đánh vào đầu các bé. Đỉnh điểm nhất của sự ngược đãi là Vương đã nhúng tay bé gái 7 tuổi vào nồi nước đang sôi sùng sục khiến bé bị tàn tật suốt đời.

Giận ông Triệu, Vương đã trút giận lên con riêng của chồng

Hiện tại, phía cảnh sát đã thành lập một đội điều tra và xác định đây là một vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Vương cũng ra đầu thú với cảnh sát và thừa nhận hành vi bạo hành trẻ em của mình. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án.

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