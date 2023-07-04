Nghi ngờ bố theo tà đạo, con trai lén lắp camera theo dõi bỗng phát hiện chuyện động trời khiến hai bố con cùng vào tù

Lo lắng bố tin nhầm giáo phái, anh con trai lén lắp camera theo dõi thì quay được cảnh bố cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, điều này đã khiến cả hai bố con bị bắt vào tù.

Theo 163, mới đây cảnh sát New Delhi, Ấn Độ nhận được tin báo gây sốc, một người đàn ông lo lắng người bố 68 tuổi của mình tin nhầm giáo phái nên đã âm thầm lắp một camera giám sát trong nhà. Không ngờ điều mà anh con trai phát hiện lại chính là hình ảnh bố mình cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Sau đó người con trai đã giao lại đoạn video cho gia đình nạn nhân, kết quả cả hai bố con anh đều bị bắt vào tù. Lén đặt camera trong phòng bố, người con trai phát hiện người bố 68 tuổi của mình tấn công tình dục trẻ vị thành niên - Ảnh minh họa: Internet Được biết, bố của nạn nhân đã tố cáo sự việc này với cảnh sát, ông cho biết người đàn ông 68 tuổi là hàng xóm của gia đình đã tấn công tình dục cô con gái 16 tuổi của ông. Người hàng xóm này với có quen biết với gia đình nạn nhân và thường xuyên đến nhà và sinh hoạt tôn giáo cùng nhau.

Phía cảnh sát cho biết, vụ tấn công tình dục này xảy ra tại nhà của bị cáo trong khoảng thời gian từ 20/4 đến 30/4. Bằng chứng quan trọng của vụ án này là một đoạn video được quay lén bởi anh con trai 40 tuổi của bị cáo. Được biết, anh con trai nghi ngờ bố mình tin nhầm vào một giáo phái nên đã lắp camera theo dõi trong phòng của bố mình. Vô tình chiếc camera này lại ghi được cảnh bố anh cưỡng hiếp một cô gái trẻ. Cô gái 16 tuổi – nạn nhân của vụ việc này tiết lộ với cảnh sát rằng, vào ngày xảy ra sự việc, cô bị người đàn ông 68 tuổi dụ đến nhà rồi tấn công tình dục. Sau đó cô bé bị hắn đe dọa nên không dám tiết lộ việc này với ai trong gia đình và sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài.

Nạn nhân phải sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài vì bị tên yêu râu xanh đe dọa - Ảnh minh họa: Internet Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông 68 tuổi và buộc tội hắn ta tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Ngoài ra người con trai 40 tuổi cũng bị cảnh sát bắt giữ vì sở hữu và chia sẻ video nhạy cảm của trẻ vị thành niên. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định xem liệu người con trai có phải là đồng phạm của bố mình hay không.

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