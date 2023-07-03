Vợ chuyển dạ hạ sinh một bé gái ngay trong đêm động phòng, người chồng bàng hoàng phát hiện sự thật phía sau

Tưởng rằng ngay sau đám cưới trong mơ là một đêm động phòng nồng nhiệt, vậy nhưng ngày đầu tiên làm chồng, người đàn ông đã phát hiện mình bị vợ cắm sừng.

Một vụ việc gây chấn động đã xảy ra ở bang Uttar Pradesh và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ. Người đàn ông vẫn còn đang hạnh phúc khi mới kết hôn với người vợ được gia đình giới thiệu thì vào đêm tân hôn, cô dâu bắt đầu kêu đau bụng. Người vợ được chồng đưa đến bệnh viện cấp cứu, chàng trai bàng hoàng khi các bác sĩ nói rằng cô dâu đã mang thai hơn 7 tháng.

Theo 163, thông qua hai gia đình giới thiệu, người đàn ông sống ở Uttar Pradesh đã kết hôn với một người phụ nữ đến từ Telangana. Đám cưới của hai người được tổ chức vào ngày 26/6, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi động phòng. Cô dâu bắt đầu hét lớn nói rằng mình bị đau bụng và phải được đưa đến bệnh viện.

Người đàn ông bàng hoàng phát hiện mình bị cắm sừng ngay trong đêm tân hôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi khám bệnh, các bác sĩ cho biết người phụ nữ đã mang thai được hơn 7 tháng. Người đàn ông từ bàng hoàng đến chết lặng, không ngờ anh lại phát hiện mình bị cắm sừng ngay trong đêm tân hôn. Trước ngày cưới anh đã nhận thấy bụng của cô dâu có gì đó bất thường nhưng gia đình nhà gái lại lừa dối anh và nói rằng bụng cô gái sưng to là do mổ sỏi thận.

Vào ngày hôm sau, cô dâu đã sinh non một bé gái ngay trong bệnh viện. Hai gia đình đã đi đến thống nhất và người đàn ông quyết định không báo cảnh sát nhưng đám cưới này coi như chưa từng diễn ra. Sau đó gia đình cô dâu đã đưa con gái và đứa trẻ về nhà chăm sóc nhưng đến hiện tại vẫn chưa biết bố đứa trẻ là ai.

Gửi video vợ ngoại tình cho gia đình vợ khiến vợ tự tử, người đàn ông bị kiện ra tòa và cái kết đắng lòng Phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông đã cố gắng giữ bình tĩnh và quay lại toàn bộ hành vi của vợ và nhân tình để làm bằng chứng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chuyen-da-ha-sinh-mot-be-gai-ngay-trong-dem-dong-phong-nguoi-chong-bang-hoang-phat-hien-su-that-phia-sau-598023.html