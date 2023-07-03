Giết hại 3 đứa trẻ trong cùng một gia đình, nghi phạm từng có ý định cưỡng hiếp bà nội của các nạn nhân

Thế giới 03/07/2023 15:28

Sau khi ra tay giết hại 3 đứa trẻ trong cùng một gia đình, nghi phạm họ Quách còn bị tố cáo là đã từng có ý định cưỡng hiếp bà nội của các nạn nhân.

Theo Sohu, gần đây vụ án kinh hoàng tại Vu Đô, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng nước này dậy sóng. Báo cáo của công an địa phương cho thấy, khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 6, một vụ án hình sự đã xảy ra khiến 3 người thiệt mạng, ngay sau đó nghi phạm họ Quách đã bị bắt giữ, người này đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

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 Ba đứa trẻ trong cùng một gia đình đã bị Quách ra tay giết hại

Vào ngày 3/7, một vài thông tin về vụ án được tiết lộ khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng bàng hoàng. Rất có thể nguyên nhân khiến 3 đứa trẻ bị Quách giết hại là do mâu thuẫn giữa những người hàng xóm. Bà nội của các nạn nhân cũng cho biết, trước khi vụ án xảy ra, Quách từng có ý định cưỡng hiếp bà nhưng bất thành.

Người phụ nữ họ Trương nói với truyền thông rằng, chị là mẹ của ba đứa trẻ bị sát hại. Do gia đình ở nông thôn nên chị Trương đã thuê một căn nhà 3 phòng để tiện cho các con đi học, sau khi gia đình chị Trương chuyển đến căn nhà này 1 năm thì Quách chuyển tới ở ghép. Chị Trương và chồng đi làm xa nên để ba đứa con ở lại cho bà nội chăm sóc. Hiện tại con gái lớn của chị Trương 8 tuổi, bé gái thứ 2 mới 5 tuổi và một bé mới 9 tháng tuổi. Chị Trương cho biết thêm, vào ngày xảy ra vụ việc giữa gia đình chị và Quách không có mâu thuẫn nào. Quách đã ra tay với 3 đứa trẻ khi bà nội về quê lấy bài tập cho các bé, tổng thời gian đi lại của bà nội khoảng nửa giờ đồng hồ.

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 Trong khi bà nội về quê lấy bài tập, kẻ sát nhân đã ra tay với 3 đứa trẻ

Bà nội của các bé cho biết, Quách hay bế 2 cháu gái của mình và những đứa trẻ có nói với bà nội rằng Quách chạm vào vùng kín của các bé. Bà nội từng yêu cầu Quách không được ôm cháu gái mình nữa, vì chuyện này nên hai người xảy ra mâu thuẫn, và có lẽ đây cũng là xung đột lớn nhất.

Bà nội nói thêm rằng, trước đây Quách từng muốn cưỡng hiếp bà nhiều lần nhưng đã bị bà cản lại. Vài ngày trước khi sự việc xảy ra, bà nội đưa cháu và phòng nhưng quên đóng cửa, vì vậy Quách đã theo vào. Hắn nói rằng muốn được ngủ cùng bà nhưng bà kiên quyết từ chối, Quách đưa cho bà 100 nhân dân tệ (khoảng 360.000 đồng) nhưng bà đã cảnh cáo hắn không được xúc phạm mình. Sau đó Quách đè bà xuống giường và định thực hiện hành vi thú tính nhưng bà đã đá thật mạnh vào bụng hắn nên hắn mới đi ra ngoài.

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 Được biết, trước đó Quách từng có ý định cưỡng hiếp bà nội của các bé nhưng bất thành - Ảnh minh họa: Internet

Chị Trương cho biết, chị đã từng nghe bà nội nói về việc Quách có những hành động không đúng mực với các con của mình, và chị đã gọi điện cảnh cáo Quách nhưng không thể ngờ hắn lại ra tay giết hại cả ba đứa con của chị. Được biết, hiện tại 3 đứa trẻ vẫn chưa được chôn cất, gia đình nạn nhân chưa nhận được lời xin lỗi nào từ Quách. Một cán bộ thôn cho biết, hai gia đình từng xảy ra xích mích vì chuyện con cái, thôn đã đứng ra can thiệp hòa giải nhưng họ không hề hay biết chuyện các cháu bị quấy rối tình dục.

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Từ khóa:   cư dân mạng cộng đồng mạng xứ Trung bị quấy rối

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