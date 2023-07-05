Camera tại hiện trường cho thấy, khi bé gái 12 tuổi đang đi bộ đến trường thì bị một người đàn ông bắt đi sau đó nhét vào vali rồi mang về nhà cưỡng hiếp.

Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra vào trưa ngày 28/6 tại Luziania, Brazil. Người đàn ông 42 tuổi tên Daniel Moraes Bittar bị cáo buộc tội ấu dâm, người này đã mang vali chứa bé gái 12 tuổi vào căn hộ của mình để cưỡng hiếp. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó và đã thừa nhận mọi hành vi phạm pháp của mình.

Bittar ngang nhiên bắt cóc bé gái 12 tuổi ngay trên phố rồi nhét vào vali

Được biết, trưa ngày 28/6, Bittar đã bắt cóc bé gái 12 tuổi khi cô bé đang đi bộ đến trường. Các camera giám sát tại hiện trường cho thấy, nghi phạm mang theo một chiếc vali và nạn nhân bị hắn nhét bên trong chiếc vali này. Sau đó, Bittar mang vali đến một căn hộ của mình ở gần đó, tại đây các camera cũng quay được hình ảnh Bittar kéo theo một chiếc vali phủ vải.

Hắn đưa nạn nhân về căn hộ của mình ở gần đó để cưỡng hiếp

Vài giờ sau đó, cảnh sát đã tìm đến nhà của Bittar và phát hiện nạn nhân bất tỉnh đang nằm trên giường, hai chân cô bé 12 tuổi bị còng. Tại nhà của nghi phạm, cảnh sát tìm thấy súng gây choáng, máy ảnh, tài liệu khiêu dâm… Phía cảnh sát tin rằng, có một người phụ nữ 23 tuổi là đồng phạm với Bittar trong quá trình bắt cóc bé gái. Người phụ nữ này đã ra khỏi một chiếc ô tô gần trường học, sau đó làm nạn nhân bất tỉnh bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi kéo nạn nhân vào ghế sau xe ô tô.

Khi được tìm thấy, bé gái nằm trên giường bất tỉnh, hai chân bị còng

Một người phụ nữ 23 tuổi được cho là đã giúp đỡ Bittar bắt cóc bé gái 12 tuổi

Được biết, Bittar và người phụ nữ kia đã bị phát hiện đi vòng quanh trường hai lần trước khi phạm tội. Theo Sina, hiện tại nghi phạm Bittar và người phụ nữ 23 tuổi đều đã bị bắt, vụ việc vẫn đang được phía cảnh sát tiếp tục điều tra.

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