Vài năm trước, người vợ đầu tiên qua đời vì ung thư cổ tử cung, gần đây người vợ thứ hai cũng được chẩn đoán nhiễm căn bệnh này, người đàn ông suy sụp.

Gần đây, chủ đề vợ trước và vợ sau của một người đàn ông cùng bị ung thử cổ tử cung khiến mạng xã hội xứ Trung dậy sóng. Được biết, vài năm trước người vợ đầu tiên của ông Lưu đã qua đời vì ung thư cổ tử cung. Mới đây, người vợ thứ hai của ông cũng được chẩn đoán nhiễm căn bệnh này. Người đàn ông suy sụp nói: “Tại sao căn bệnh này lại nhắm vào gia đình tôi?” Người vợ đầu tiên của ông Lưu trước đây cũng đã qua đời vì ung thư cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet Theo QQ, vài tháng trở lại đây, thỉnh thoảng bà Hàn – 47 tuổi lại bị chảy máu bất thường sau khi quan hệ với chồng. Nhận thấy điều bất ổn, bà Hàn cùng chồng là ông Lưu đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy bà Hàn bị ung thư cổ tử cung. Bà Hàn cho biết, mấy năm trước bà có đi khám, tình hình sức khỏe của bà bình thường, không hiểu sao tự nhiên bị bệnh, vợ cũ của chồng bà Hàn cũng qua đời vì ung thư cổ tử cung.

Sau khi tìm hiểu, các bác sĩ được biết, 4 năm trước vợ cũ của ông Lưu cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối và qua đời ngay sau đó. Hai năm trước, ông Lưu kết hôn lần 2 với bà Hàn nhưng không ngờ tin dữ lại ập đến một lần nữa. Bác sĩ cho biết, do vợ cũ bị ung thư cổ tử cung nên ông Lưu là “người chồng có nguy cơ cao”, bệnh của bà Hàn có thể liên quan đến ông Lưu. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, ung thư cổ tử cung có liên quan chặt chẽ đến việc nhiễm virus HPV. Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung ngày càng gia tăng và cũng có xu hướng trẻ hóa. Nếu như được phát hiện sớm, khả năng điều trị khỏi bệnh là khá cao.

Những người như ông Lưu được cho là "người chồng có nguy cơ cao" khiến người vợ thứ hai cũng mắc căn bệnh này - Ảnh minh họa: Internet Phần lớn virus HPV lây qua đường tình dục, hai người vợ nhiễm virus HPV và mắc ung thư cổ tử cung có thể liên quan đến người chồng. Một thống kê cho thấy, nếu vợ cũ của người đàn ông bị ung thư cổ tử cung thì nguy cơ người vợ thứ hai của anh ta nhiễm virus HPV cao gấp 3.5 đến 4 lần so với người bình thường. Nhiều người đàn ông có thể bị nhiễm virus HPV nhưng không biết mình đã nhiễm bệnh rồi vô tình lây nhiễm qua cho vợ của mình.

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