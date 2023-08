Vương là một người nghiện ma túy và cũng bị tình nghi buôn bán ma túy, hắn thường tổ chức cho đồng bọn sử dụng ma túy trong một căn nhà thuê ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Sống cùng hắn còn có hai đứa trẻ, hai đứa bé họ An này là anh em ruột nhưng không có quan hệ huyết thống với Vương.

Tối ngày 22/1/2019, sau khi biết bé trai 11 tuổi nói cho mẹ về việc buôn ma túy, Vương và đồng bọn đã đánh đập An lớn vô cùng dã man trong nhiều giờ liền. Độc ác hơn, chúng còn bắt An bé đánh anh trai của mình. Sáng ngày 23/1/2019, An lớn qua đời cùng nhiều vết thương trên người.

Sau vụ việc, người thân của Vương đã đạt được thỏa thuận bồi thường với Cát – mẹ của hai bé, số tiền bồi thường là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng). Sau khi nhận được khoản tạm ứng tiền bồi thường, Cát đã có một lá đơn xin giảm án cho Vương.

Hình ảnh tại phiên tòa, Vương lĩnh án tử hình vì những tội ác mình gây ra

Trong phiên tòa đầu tiên, Vương bị kết án tử hình, nhưng bản án của hắn đã được giảm nhẹ trong phiên tòa thứ hai vì có tình tiết bồi thường cho gia đình bị hại. Vậy nhưng vì tính chất vụ án quá tàn bạo, Viện kiểm sát thành phố Phàn Chi Hoa đã đệ đơn kháng cáo với lý do bản án của Vương nhẹ bất thường. Vào tháng 3/2021, Tòa án Nhân dân Tối cao ra phán quyết phê chuẩn hình phạt tử hình cho Vương. Bản án này nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng, một số người ca ngợi Viện kiểm sát vì đã “duy trì sự công bằng của pháp luật”. Được biết, mẹ của hai bé đã bị bắt vào trại tạm giam vì tội buôn bán ma túy, bố của hai bé cũng là con nghiện và đã mất tích từ nhiều năm trước.