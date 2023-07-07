Vì nghiện ma túy nặng, người mẹ đã giao hai đứa con cho một kẻ buôn bán ma túy để đổi lấy lượng heroin trị giá hơn 300 ngàn đồng.

Sáng ngày 23/1/2019 trong một ngôi nhà cho thuê tại thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một bé trai 11 tuổi đã bị đánh đập dã man trong nhiều giờ và cuối cùng đã tử vong. Theo kết quả giám định pháp y, ngoài những vết bầm tím và sẹo khắp người, bé trai 11 tuổi còn có dấu hiệu ngộ độc cấp tính heroin. Vì nghiện nặng, người mẹ nhẫn tâm giao hai đứa con cho kẻ buôn bán ma túy - Ảnh minh họa: Internet Vương là một người nghiện ma túy và cũng bị tình nghi buôn bán ma túy, hắn thường tổ chức cho đồng bọn sử dụng ma túy trong một căn nhà thuê ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Sống cùng hắn còn có hai đứa trẻ, hai đứa bé họ An này là anh em ruột nhưng không có quan hệ huyết thống với Vương.

Mẹ của hai bé họ Cát và là người nghiện ma túy nặng, tháng 6/2018 để đổi lấy một lượng heroin trị giá 100 nhân dân tệ (khoảng 360.000 đồng), Cát đã giao cậu con trai lớn 11 tuổi và cậu con trai nhỏ 8 tuổi cho Vương để “làm con nuôi”. Vậy nhưng Vương đã ép hai đứa trẻ tham gia buôn bán ma túy để kiếm sống, nếu hai bé không nghe lời hắn sẽ dùng ống nhựa, dùi cui điện và các dụng cụ khác đánh 2 bé. Để kiểm soát hai đứa trẻ tốt hơn, Vương và những người khác thậm chí còn ép hai bé dùng ma túy.

Tối ngày 22/1/2019, sau khi biết bé trai 11 tuổi nói cho mẹ về việc buôn ma túy, Vương và đồng bọn đã đánh đập An lớn vô cùng dã man trong nhiều giờ liền. Độc ác hơn, chúng còn bắt An bé đánh anh trai của mình. Sáng ngày 23/1/2019, An lớn qua đời cùng nhiều vết thương trên người. Sau vụ việc, người thân của Vương đã đạt được thỏa thuận bồi thường với Cát – mẹ của hai bé, số tiền bồi thường là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng). Sau khi nhận được khoản tạm ứng tiền bồi thường, Cát đã có một lá đơn xin giảm án cho Vương. Hình ảnh tại phiên tòa, Vương lĩnh án tử hình vì những tội ác mình gây ra Trong phiên tòa đầu tiên, Vương bị kết án tử hình, nhưng bản án của hắn đã được giảm nhẹ trong phiên tòa thứ hai vì có tình tiết bồi thường cho gia đình bị hại. Vậy nhưng vì tính chất vụ án quá tàn bạo, Viện kiểm sát thành phố Phàn Chi Hoa đã đệ đơn kháng cáo với lý do bản án của Vương nhẹ bất thường. Vào tháng 3/2021, Tòa án Nhân dân Tối cao ra phán quyết phê chuẩn hình phạt tử hình cho Vương. Bản án này nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng, một số người ca ngợi Viện kiểm sát vì đã “duy trì sự công bằng của pháp luật”. Được biết, mẹ của hai bé đã bị bắt vào trại tạm giam vì tội buôn bán ma túy, bố của hai bé cũng là con nghiện và đã mất tích từ nhiều năm trước.

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