Trò đuối nước vì thầy mải bấm điện thoại: Người chịu trách nhiệm đầu tiên là hiệu trưởng?

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/8, lớp 9A1 (gồm 27 học sinh) của Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam (phường Dương Nội, quận Hà Đông) có tiết bơi lội từ 13h20 đến 14h, do thầy giáo Trần Lâm Thắng phụ trách.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng (24 tuổi, giáo viên môn bơi lội) của Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Giáo viên Thắng cho học sinh khởi động khoảng 10 phút sau đó chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường, một nhóm gồm 11 học sinh do giáo viên Thắng trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi lội.

Khoảng 13h20 cùng ngày, giáo viên Thắng tập trung học sinh lớp 9A1 tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi lội.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên Thắng không phổ biến, hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi, để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành.

Quá trình này, giáo viên Thắng không quản lý, giám sát, mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động.

Vì vậy, thầy giáo này đã không phát hiện việc học sinh P.H.A. (15 tuổi, trú Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuống bể bơi nhưng không bơi, mà chỉ đi bộ.

Khi học sinh A. đi đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2m và 1,55m thì không đi được nữa, rồi vùng vẫy liên tục trong khoảng 3 phút trước khi bị chìm.

Sau khi cháu A. bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Thắng vẫn ngồi vị trí cũ sử dụng điện thoại di động, khoảng 20 phút sau thì gọi và yêu cầu các em học sinh lên bờ rồi cho lớp tự giải tán.

Lúc này vẫn chưa ai phát hiện cháu A. bị chìm.

Đến 14h06, anh Hà Văn Xuân - nhân viên vệ sinh của bể bơi - trong lúc dọn vệ sinh bể bơi thì bàng hoàng phát hiện cháu A. nằm bất động dưới đáy bể, khu vực mực nước sâu 1,55m.

Lúc này, anh Xuân cùng một số giáo viên trong trường đưa cháu A. vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định cháu A. đã tử vong ngoại viện.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc, về trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường, dẫn tin từ Dân Trí, Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật Đồng đội, Đoàn luật sư TP HN cho biết, theo tinh thần của Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em đã nêu rõ: người đứng đầu cơ quan tổ chức phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong hoặc có thương tích.

"Như vậy, sự việc xảy ra trong giờ học, và trong khuôn viên nhà trường nên nhà trường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình học sinh", luật sư Tiền khẳng định.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư cho rằng cơ quan điều tra có thể sẽ xem xét yếu tố có "lỗi" thiếu trách nhiệm thông qua việc làm rõ những vấn đề liên quan như chất lượng giáo viên phụ trách dạy bơi: là giáo viên chính thức của nhà trường hay giáo viên được nhà trường thuê về để dạy bơi cho học sinh; trình độ của giáo viên; quy trình tuyển dụng/hợp đồng thuê của nhà trường, nội quy quy chế khi học bơi tại bể bơi nhà trường;

Về chất lượng hồ bơi: có đảm bảo đúng tiêu chuẩn, trong hồ bơi có được lắp đặt phao cứu sinh, hệ thống cấp thoát nước trong hồ bơi, chỗ nước sâu nguy hiểm có được đặt biển cảnh báo, hệ thống camera của nhà trường…

Cơ quan điều tra sẽ xác minh lấy lời khai của những người liên quan, xem xét đầy đủ các yếu tố thuộc về nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà trường. Nếu đầy đủ yếu tố thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hiệu trưởng nhà trường về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chứ không riêng gì thầy giáo giảng dạy trực tiếp bộ môn.

Đồng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích, căn cứ Điều 89 Luật Giáo dục 2015: "Nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử; chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, bảo đảm an toàn cho người dạy và người học; thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ".

Theo quy định nêu trên, nhà trường có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người dạy và người học. Vì vậy, khi tai nạn xảy ra trong trường học hoặc trong giờ học, người chịu trách nhiệm đầu tiên là hiệu trưởng.

"Sự việc nam sinh lớp 9 tử vong đuối nước xảy ra trong giờ học, trong khuôn viên trường học, do tài sản, vật dụng của trường gây ra thì nhà trường sẽ phải có trách nhiệm, bởi đây là thời điểm nhà trường đang có trách nhiệm trông coi cũng như quản lý học sinh", luật sư Xuyến khẳng định.

Nhà trường sẽ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình học sinh theo quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định".