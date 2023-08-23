Khoảng 13h20 cùng ngày, giáo viên Th. tập trung học sinh lớp 9A1 (27 học sinh) tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi lội. Sau khi khởi động khoảng 10 phút, lớp chia làm 2 nhóm (1 nhóm tự chơi thể thao ở sân trường, 1 nhóm gồm 11 học sinh do Th. hướng dẫn).

Cụ thể, theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo xác minh ban đầu, chiều 22/8, lớp 9A1 của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (phường Dương Nội, quận Hà Đông) có tiết bơi lội từ 13h20 đến 14h, do giáo viên Trần Lâm Th. phụ trách.

Sau khi học sinh H.A bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Th. vẫn ngồi vị trí cũ sử dụng điện thoại di động, khoảng 20 phút sau thì gọi và yêu cầu các em học sinh lên bờ rồi cho lớp tự giải tán. Lúc này, vẫn chưa ai phát hiện H.A bị chìm.

Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên Th. không phổ biến, hướng dẫn mà để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành. Nam giáo viên này cũng không giám sát mà ngồi sử dụng điện thoại nên không phát hiện học sinh P.H.A (lớp 9A1) đi đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2m và 1,55m thì không đi được nữa, rồi vùng vẫy liên tục trong thời gian khoảng 3 phút trước khi bị chìm.

Đến 14h06, anh Hà Văn X. - nhân viên vệ sinh của bể bơi, trong lúc dọn vệ sinh bể bơi thì phát hiện H.A nằm bất động dưới đáy bể, khu vực mực nước sâu 1,55m, nên cùng một số giáo viên trong trường đưa cháu H.A vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định cháu H. A đã tử vong ngoại viện.

Liên quan đến vụ việc trên, chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

“Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, nhất là đối tượng gặp nạn là học sinh và địa điểm xảy ra lại trong chính khuôn viên nhà trường. Các cơ sở giáo dục cần tự rút kinh nghiệm từ câu chuyện đau lòng này và chủ động phòng ngừa, khi năm học mới sắp bắt đầu” - chỉ huy Công an quận Hà Đông chia sẻ với báo Tiền Phong.

Theo thông tin từ VTC News, theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, sự việc xảy ra chiều 22/8, tại bể bơi của trường Phổ thông quốc tế Việt Nam (địa chỉ tại Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông). Nam sinh lớp 9 được phát hiện đã tử vong trong quá trình bơi tại bể bơi nằm trong khuôn viên của ngôi trường này.

Ảnh minh họa.

"Sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông trực tiếp xuống thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu bé. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng trên", bà Phạm Thị Lệ Hằng cho biết với VTC News.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng công an quận Hà Đông cho biết với VTC News: "Chiều 22/8, chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc nam sinh lớp 9 tử vong trong trường THPT quốc tế Việt Nam. Chúng tôi đang điều tra về nguyên nhân vụ việc".

Đại diện trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc và cùng gia đình tập trung vào việc lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ đang được điều tra, làm rõ.