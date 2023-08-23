Lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hà Đông (Hà Nội) xác nhận thông tin một nam sinh lớp 9 tử vong khi bơi tại bể bơi Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam.

Theo thông tin từ VOV, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam sinh lớp 9 tử vong khi đang bơi tại bể bơi trong nhà trường.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 22/8, tại bể bơi của Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam (địa chỉ tại Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông). Nam sinh lớp 9 được phát hiện đã tử vong trong quá trình bơi tại bể bơi nằm trong khuôn viên của ngôi trường này.

"Sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cũng đã trực tiếp xuống thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu bé. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng trên", bà Phạm Thị Lệ Hằng cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng công an quận Hà Đông cho biết: "Chiều 22/8, chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc nam sinh lớp 9 tử vong trong trường THPT quốc tế Việt Nam. Hiện chúng tôi đang điều tra về nguyên nhân vụ việc".

Đại diện trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc và cùng gia đình tập trung vào việc lo hậu sự

Hiện tại, nguyên nhân vụ đang được điều tra, làm rõ.

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