Vụ cháy xảy ra khoảng 17h20 ngày 22/8 tại nhà xưởng của công ty sản xuất vật liệu xây dựng, tôn cách nhiệt nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương).

Theo thông tin từ VOV, khoảng 17h20 chiều 22/8, công ty sản xuất ống nhựa ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy. Người dân và công nhân sử dụng các phương tiện dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong công ty nhựa có nhiều vật liệu dễ cháy kèm gió lớn khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, lan sang công ty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, tôn cách nhiệt.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cột khói cao hàng chục mét - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cháy công ty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, tôn cách nhiệt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện trường bên trong nhà xưởng - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Các chiến sĩ đã chia thành nhiều hướng để phun nước, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Sau một giờ nỗ lực, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Ghi nhận ban đầu, vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến nhiều đồ dùng trong nhà xưởng bị lửa thiêu rụi. Ngoài ra, nhiều người dân hiếu kì tụ tập đứng theo dõi vụ việckhiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

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