Lần 1, ngày 30/7/2023, cháu Đ. được gia đình đưa tới khám với triệu chứng mắt phải kết mạc cương tụ có giả mạc mỏng, giác mạc trong; mắt trái mi sưng nề, kết mạc cương tụ giả mạc dày, giác mạc trong, mắt trái có chỉ định bóc giả mạc lần 1.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, liên quan đến thông tin bé L.H.Đ (26 tháng tuổi, ở Hà Nội) hoại tử mắt sau khi bóc giả mạc tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2, đại diện bệnh viện cho biết, ngày 30/7/2023, bệnh viện có tiếp nhận thăm khám và điều trị ngoại trú cho cháu L.H.Đ với triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ.

Tới ngày 3/8/2023, cháu Đ. được đưa tới tái khám. Mắt trái mi sưng nề có giả mạc dày, giác mạc đục. Nhận thấy tình trạng của cháu Đ. có chuyển biến nặng đột xuất, sau khi tham vấn chuyên môn với chuyên gia giác mạc của Bệnh viện mắt Trung ương, bệnh viện đã ký chuyển cháu lên viện mắt trung ương.

Lần 2, ngày 1/8/2023, cháu Đ. tái khám theo hẹn, mắt phải kết mạc còn viêm, không có giả mạc, mắt trái giả mạc dày có chỉ định bóc giả mạc lần 2, hai mắt giác mạc trong.

Bé trai đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, bệnh viện có sai sót trong việc chưa kịp thời liên lạc với gia đình để thông tin những phần việc mà bệnh viện đã làm sau thời gian cháu Đ. chuyển viện.

Để khắc phục việc này, lãnh đạo đơn vị đã gọi điện, nhắn tin, gặp mặt trực tiếp bố mẹ cháu để hỏi thăm, chia sẻ. Đến nay, vẫn luôn giữ kết nối với các chuyên gia phía Bệnh viện Mắt Trung ương để tìm kiếm phương án điều trị tốt nhất cho cháu.

Cũng theo bệnh viện này, Hội đồng chuyên môn đã tổ chức họp nhiều lần, rà soát các khâu. Đến thời điểm hiện tại, nhận thấy quy trình bao gồm các bước tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, theo dõi từng giai đoạn, tiên lượng, giải thích cho bệnh nhân, xử lý tình huống khi có diễn biến bất thường được thực hiện đúng, đủ và đảm bảo chuyên môn, y đức.

"Việc xảy ra là tiến triển bất thường nằm ngoài quy trình y khoa cho một ca bệnh vốn không có tiên lượng xấu, không phải mong muốn của tất cả các bên.

Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, chúng tôi rất mong muốn tiếp đón các chuyên gia y tế độc lập do gia đình mời tới để cùng tham gia vào Hội đồng chuyên môn, đánh giá một lần nữa việc tiến triển bất thường này nhằm đưa ra những kết luận mang tính trung thực, khách quan, giúp gia đình được giải toả tâm lý trong sự việc này" - đại diện Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khẳng định.

Những ngày gần đây, trên khắp các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh liên quan đến trường hợp bé trai nhiều khả năng bị hoại tử mắt sau khi điều trị tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.

Theo chị Vũ Ánh Tuyết (mẹ bé L.H.Đ - 26 tháng tuổi, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội): “Ngày 29/7, con có dấu hiệu bị đau mắt. Sáng 30/7, vợ chồng mình đưa con vào Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khám. Quá trình thăm khám, bác sĩ kết luận bị viêm kết mạc có giả mạc, yêu cầu bóc giả mạc 2 bên mắt và tái khám bóc lần hai sau hai ngày (tức ngày 1/8)”.

Ngày 1/8, bé Đ.được đưa tới tái khám trong tình trạng mắt sưng và được bóc giả mạc lần hai, chị Tuyết vô cùng lo lắng bởi mắt con vẫn sưng và chảy nhiều dịch.

Theo chị Tuyết, do không thể tự vạch ra để kiểm tra mắt cho con được nên gia đình đã hỏi bác sĩ về việc mua thêm thuốc để điều trị cho bé. Tuy nhiên, bác sĩ cho thuốc về nhỏ và giải thích rằng, việc sưng, phù nề là dấu hiệu bình thường của việc bóc giả mạc và nói gia đình yên tâm, sẽ không có ảnh hưởng gì.

Ngày 3/8, gia đình tới tái khám lần ba theo lịch, thì mắt con đã trở nặng, bác sĩ yêu cầu chuyển tuyến trên. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, bé Đ. được gây mê để kiểm tra, bác sĩ kết luận bị viêm loét giác mạc dọa thủng, tiên lượng nặng, đã hoại tử 7mm.

“Đến nay đã gần 20 ngày kể từ ngày tai họa ập đến, gia đình vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là một bên mắt con đã hỏng vĩnh viễn”, chị Tuyết nói.