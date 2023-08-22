Giẫm phải tổ ong vò vẽ, bé trai 8 tuổi nguy kịch khi bị đốt hơn 60 mũi

Đời sống 22/08/2023 16:20

Bé trai 8 tuổi ở Sóc Trăng giẫm phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong đốt hơn 60 mũi, dẫn đến nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào ngày 22/8, BS.CKII Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết, đơn vị vừa cứu sống trường hợp bé trai S.L.B.D (8 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) bị ong vò vẽ đốt hơn 60 mũi dẫn đến nguy kịch.

Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng da ửng đỏ, phù môi, sưng nề, đau dữ dội tại vị trí các vết đốt. Bé khó thở kèm theo sốc và có nhiều vòi chích của ong dính trên da.

Giẫm phải tổ ong vò vẽ, bé trai 8 tuổi nguy kịch khi bị đốt hơn 60 mũi - Ảnh 1
Cứu sống bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 60 mũi - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Gia đình cho biết, D. cùng người nhà đi thăm ruộng thì giẫm phải tổ ong vò vẽ, bị rất nhiều ong đốt. Sau đó, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu, điều trị

Các bác sĩ đã cấp cứu tại chỗ, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Bé được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2, suy hô hấp và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhi điều trị.

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào tháng 11/2022, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận cấp cứu bé N.T.C (12 tuổi, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) do bị ong đốt.

Giẫm phải tổ ong vò vẽ, bé trai 8 tuổi nguy kịch khi bị đốt hơn 60 mũi - Ảnh 2
 Trong khi đang chơi đùa ngoài sân, bé gái bị tổ ong do gia đình nuôi rơi trúng đầu và bị đốt 25 nốt - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo lời kể của gia đình, bé bị ong vò vẽ đốt một nốt ở đầu, sau đó 3 phút trẻ xuất hiện tình trạng khó thở, mẩn đỏ toàn thân và mất ý thức, gia đình ngay lập tức đưa trẻ vào viện cấp cứu. Thời điểm vào viện, trẻ tím tái toàn thân, nồng độ oxy trong máu (SpO2) đo được chỉ còn 80 – 85% (trong khi chỉ số này ở người bình thường là trên 95%); phổi thông khí kém, mạch quay bắt yếu, huyết áp không đo được, trẻ li bì. Bệnh nhi được chẩn đoán phản vệ độ 3 do ong vò vẽ đốt.

Trong giờ điều trị thứ nhất, trẻ được tiêm bắp Adrenalin 3 liều, thở oxy. Sau 15 phút cấp cứu, trẻ đỡ tím tái, nổi ban đỏ toàn thân, phổi thông khí được, tim đều, nhịp nhanh, mạch quay bắt được, huyết áp đo được nhưng còn thấp (trung bình: 55 mm Hg – 60 mmHg). Trẻ được đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm, bù dịch điện giải, duy trì Adrenalin tĩnh mạch 0.1 mcg/kg/phút.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, trẻ tỉnh táo hơn, không còn khó thở, tình trạng toàn thân ổn định nên được cho xuất viện về nhà.

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